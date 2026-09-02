Pide Sheinbaum a la FGR explicar red de huachicol fiscal ligada a los Farías

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó este 2 de septiembre a la Fiscalía General de la República que explique a detalle cómo operó la red de huachicol fiscal encabezada presuntamente por los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos del ex titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Consideró necesario que la FGR informe cómo se construyó la estructura de contrabando de combustible, quiénes participaron en ella y cuál fue la actuación de Ojeda Durán, luego de que la institución no logró localizar al ex titular de la Semar para notificarle un citatorio con el que declararía como testigo en el proceso penal contra uno de sus sobrinos.

“Yo le pedía a la Fiscalía que pudiera presentar, así como presentó otros casos recientes, que en este caso pudiera presentar cómo era la red del huachicol”, planteó la Mandataria nacional.

Sheinbaum Pardo añadió que la exposición pública del caso debería alcanzar el punto que permita el proceso judicial en curso.

“En su momento hizo una primera presentación la Fiscal, pero sería muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red y estas personas que pertenecían a la Secretaría de Marina coordinaron esta red de contrabando de combustible”, expresó.

La Presidenta pidió además que la FGR detalle de qué manera Ojeda Durán informó sobre irregularidades al entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero; cuáles fueron las primeras investigaciones realizadas y cómo continuó el caso bajo la actual titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramírez.

Sostuvo que debe conocerse la forma en que operó la estructura que presuntamente permitió introducir combustible al País mediante documentación falsa, así como las investigaciones y detenciones derivadas del caso.

“Es muy importante que se conozca para que se vea que no hay nada que esconder, absolutamente nada, y que, al contrario, pues son muy buenas estas detenciones que se han hecho”, afirmó.

El llamado de la Mandataria nacional ocurrió después de que una jueza federal citó a Ojeda Durán para comparecer como testigo, a petición de la defensa de Fernando Farías Laguna.

La FGR informó al juzgado que no pudo localizar al ex titular de la Semar para notificarlo, pese a que la defensa había proporcionado un domicilio. Ojeda Durán no está imputado públicamente en esa causa.

Cuestionada respecto a si debería aclararse si el ex titular de la Semar fue llamado a declarar y si acudió, Sheinbaum Pardo dejó la determinación en manos de la Fiscalía.

“Si es necesario, pues lo llamarán, y si no, pues ya que lo diga la Fiscal también”, respondió.

Los hermanos Farías Laguna son investigados como presuntos dirigentes de una organización dedicada al contrabando y la distribución ilegal de combustibles, mediante una estructura en la que participaron integrantes de la Semar, funcionarios aduanales y particulares.

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina en abril de 2026 y trasladado a México en agosto del mismo año para enfrentar el proceso penal.

La Presidenta insistió en que la FGR debe transparentar, hasta donde lo permita el proceso judicial, las pruebas que sustentan las imputaciones y el alcance de la estructura desarticulada.

“Que la Fiscalía explique y no hay nada que esconder, absolutamente nada”, sostuvo.