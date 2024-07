Xóchitl Gálvez Ruiz pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no apresurar la calificación de la elección y que se revisaran todas las pruebas.

Durante una reunión con Mónica Soto Fregoso, presidenta del TEPJF, Gálvez solicitó un encuentro con los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, quienes integraban la Comisión Sustanciadora para la calificación de la elección presidencial.

“Quedan muchas dudas de cómo se va a calificar la elección, al parecer ya no están siguiendo el procedimiento. Bajo el nuevo plan de trabajo que se publicó, parecería que el miércoles se cerraría la instrucción, hay muy poco tiempo”, detalló.

También se dijo preocupada por la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y del TEPJF, debido a que recalcó que dicho Tribunal no había resuelto gran cantidad de quejas.

“La preocupación que yo tengo es que en el INE hay un montón de quejas que no se han resuelto, que son parte importante de mi juicio [...] Algunas se han ido resolviendo, en algunas ha sido claro que el presidente [Andrés Manuel López Obrador] intervino en la elección presidencial”, expresó.

Gálvez Ruiz explicó que no buscaba la nulidad de los resultados de la elección presidencial.

Sino que el TEPJF emitiera una constancia contra AMLO, por intromisión en dicha elección, debido a que aseguró que ello favoreció a Claudia Sheinbaum Pardo para que triunfara en las urnas.

“La diferencia de votos es amplia, eso no quita que se analice la intromisión del presidente y la inequidad en la elección por parte del presidente. Ya hay varios juicios donde dicen el presidente sí se metió; sí intervino en las mañaneras. Sí jugó a favor de su candidata, también están las del crimen organizado y están las de uso de recursos públicos con los servidores de la nación, que ese para mí fue el tema más grave”, enfatizó Gálvez.

Gálvez Ruiz afirmó que López Obrador utilizó sus conferencias de prensa matutinas para “atacarla”, por lo que subrayó que hubo violencia de género por parte del mandatario nacional contra ella. Además insistió que existía una relación entre Morena y el crimen organizado que favoreció a Sheinbaum Pardo.

“No hay duda que el presidente usó la mañanera para promover a su candidata y para atacarme a mí. Que hubo violencia política en razón de género. Que hay casillas donde la delincuencia organizada manda y Morena sacó el 100 por ciento de los votos y yo saqué cero votos, o sea, eso es imposible. Hay regiones del crimen organizado donde jugaron a favor de Morena, no hay duda”, expresó.

Asimismo, Xóchitl se quejó de que, según ella, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no había cumplido con su consigna de “máxima transparencia”, debido a que argumentó que el TEPJF no subió los resultados al micrositio previsto, en el tiempo correspondiente.

En el marco de la calificación de la elección presidencial 2023-2024, la magistrada presidenta Soto Fregoso aceptó recibir en audiencia de alegatos a Gálvez Ruiz, en relación con el expediente SUP-JDC-906/2024, que interpuso ante el TEPJF.

La ex candidata presidencial fue citada para presentarse el sábado 6 de julio de 2024, a la primera audiencia, ante el TEPJF, para presentar pruebas respecto a su impugnación. Sin embargo, no asistió, al acusar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no estaba siguiendo los acuerdos establecidos.

Debido a que, según Gálvez, el TEPJF debía habilitar un micrositio para presentar la información de las impugnaciones y 20 días después se haría la audiencia, lo que no sucedió.

“Que quede claro: no convalidaré ilegalidades de un órgano obligado a actuar con la máxima responsabilidad”, enfatizó.

Los magistrados de la Mata Pizaña y Fuentes Barrera anunciaron que el 24 de julio de 2024 tendrían listo un proyecto que sería la base para emitir el dictamen de cómputo final de la elección presidencial, declaración de validez del proceso electoral y declaración de presidencia electa.