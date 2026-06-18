Piden a la Selección Mexicana pronunciarse por desaparecidos

Gustavo Hernández, padre de familia que no encuentra a su hijo desde 2024, pidió a los seleccionados nacionales de futbol a que visibilicen y se unan a ellos para pedir a las autoridades una solución sobre la desaparición de personas en México.

En una carta enviada al conjunto nacional, explicó que dejó su empleo, ciudad y comunidad para dedicarse a la búsqueda de tiempo completo de su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo.

“Y no soy solo yo: hay más de 133 mil personas desaparecidas en este país que todos los días son buscadas por sus seres queridos. Aunque la ausencia de mi hijo me ha convertido en un padre buscador de tiempo completo, también soy mexicano, como todas las familias que buscamos, y sueño con ver a la Selección Mexicana de Futbol campeona. Ustedes, los seleccionados, son héroes nacionales para millones de personas que tienen la esperanza de verlos campeones. Yo también tengo esa esperanza, pero mi mayor anhelo es verlos campeones con mi hijo de regreso en casa, haciéndole las hamburguesas que me gustaba hacerle antes de que lo desaparecieran”, escribió Hernández.

Indicó a los seleccionados que pueden “sumar un granito de arena para lograr ese sueño” y que su hijo regrese a casa “para que los vean jugar juntos”.

“Ustedes son héroes nacionales que todo el país admira y escucha, por lo que tienen un gran poder para ayudar a las familias que buscamos a nuestros desaparecidos”, añadió.

Recordó que miles de personas llevaron la búsqueda a los partidos mundialistas.

“Ahí estuvimos afuera del Estadio Azteca (CDMX) cuando jugaron contra Sudáfrica y vencieron 2 a 0. Nos encantaría haber disfrutado el partido, pero la búsqueda de mi hijo y la de miles de seres queridos nos obliga a intentar usar las cámaras y los micrófonos del Mundial para que se escuche nuestro dolor, para que las autoridades dejen de ignorarnos y resuelvan la crisis humana que intentan ocultar y silenciar todos los días”, detalló.