Piden a la Selección Mexicana pronunciarse por desaparecidos

Gustavo Hernández, padre de familia que no encuentra a su hijo desde 2024, pidió a los seleccionados nacionales de futbol a que visibilicen y se unan a ellos para pedir a las autoridades una solución sobre la desaparición de personas en México.
En una carta enviada al conjunto nacional, explicó que dejó su empleo, ciudad y comunidad para dedicarse a la búsqueda de tiempo completo de su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo.
“Y no soy solo yo: hay más de 133 mil personas desaparecidas en este país que todos los días son buscadas por sus seres queridos. Aunque la ausencia de mi hijo me ha convertido en un padre buscador de tiempo completo, también soy mexicano, como todas las familias que buscamos, y sueño con ver a la Selección Mexicana de Futbol campeona. Ustedes, los seleccionados, son héroes nacionales para millones de personas que tienen la esperanza de verlos campeones. Yo también tengo esa esperanza, pero mi mayor anhelo es verlos campeones con mi hijo de regreso en casa, haciéndole las hamburguesas que me gustaba hacerle antes de que lo desaparecieran”, escribió Hernández.
Indicó a los seleccionados que pueden “sumar un granito de arena para lograr ese sueño” y que su hijo regrese a casa “para que los vean jugar juntos”.
“Ustedes son héroes nacionales que todo el país admira y escucha, por lo que tienen un gran poder para ayudar a las familias que buscamos a nuestros desaparecidos”, añadió.
Recordó que miles de personas llevaron la búsqueda a los partidos mundialistas.
“Ahí estuvimos afuera del Estadio Azteca (CDMX) cuando jugaron contra Sudáfrica y vencieron 2 a 0. Nos encantaría haber disfrutado el partido, pero la búsqueda de mi hijo y la de miles de seres queridos nos obliga a intentar usar las cámaras y los micrófonos del Mundial para que se escuche nuestro dolor, para que las autoridades dejen de ignorarnos y resuelvan la crisis humana que intentan ocultar y silenciar todos los días”, detalló.
Hernández dijo a los seccionados del Javier “Vasco” Aguirre que “no hay lucha más humana y dolorosa en este mundo que tenerle que dedicar nuestra vida a buscar a nuestros hijos para que regresen a casa”.
“A pesar de eso, nos han reprimido en nuestras manifestaciones para intentar silenciarnos. Cada vez que intentamos llevar la búsqueda de nuestros hijos a las cámaras que cubren el Mundial, somos recibidos por granaderos y grupos de choque que nos impiden llevar nuestras mantas a los estadios, que arrancan las fichas de búsqueda de nuestros seres queridos y que intentan convertir nuestro amor en enfrentamientos violentos para desacreditarnos, el amor de padres y madres buscadores que nunca responderemos a la violencia, ya que nosotros caminamos con la fe y la esperanza de encontrar y abrazar a nuestros hijos”, comentó.
Prosiguió: “Aunque quieran empujarnos a ese camino, nosotros siempre seguiremos buscándolos con paz y amor. (...) Por ello, les pedimos que miren hacia una de las heridas más profundas que enfrenta México: la desaparición de miles de personas y la lucha incansable de las madres buscadoras que recorren caminos, campos, desiertos y ciudades tratando de encontrar a sus hijas, hijos, hermanos, esposos y seres queridos”.
Hernández dijo que el mundo observa a México, por lo que “un gesto de empatía de su parte podría ayudar a visibilizar esta realidad”.
“Podría acercarnos muchos pasos a encontrar a nuestros hijos. Un mensaje, una muestra de solidaridad o un pronunciamiento en favor de las familias buscadoras enviaría una señal poderosa: que el deporte también puede ser un espacio para la dignidad, la memoria y la esperanza; que los seleccionados mexicanos son verdaderos héroes nacionales, no solo porque son capaces de ganar un Mundial, sino porque también son personas humanas, empáticas y solidarias que utilizan su posición para ayudar a sanar este México que tanto ha sufrido”, agregó.
Recalcó que no piden que los jugadores resuelvan un problema que corresponde a las instituciones.
“Les pedimos algo más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente valioso: que acompañen con su voz a quienes llevan años buscando a quienes aman. Que les den un respiro de aliento a las personas que más lo necesitan en este momento”.
“Que les pidan a las autoridades que no nos repriman en nuestras manifestaciones y a los aficionados que entiendan y abracen nuestra búsqueda. Que usen su poder para pedirle al gobierno que rompa con la impunidad y nos ayude a encontrar a nuestros seres queridos”, señaló.