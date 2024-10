Andrés Manuel López Beltrán, de 38 años de edad, hijo de Andrés Manuel López Obrador, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, exhortó a legisladores de dicho partido a mantenerse unidos, cerrar filas y aumentar la militancia en 10 millones de personas en un año, además de que advirtió de los peligros que podrían causar las divisiones internas.

Citado por el medio digital Emeequis, el político conocido como “Andy”, dijo que Morena se había convertido en “una máquina de ganar elecciones”, aunque a veces de forma “desordenada”. Sin embargo, reconoció que la suma de simpatizantes no se reflejaba en el crecimiento del partido.

“Queremos ser el partido más grande que ha tenido este país y vamos a ponernos la meta de en un año afiliar a 10 millones de simpatizantes. Con esto no solo vamos a dar el tamaño a nuestro partido, el tamaño que corresponde y vamos a democratizar el partido porque hemos crecido tanto que ahora es difícil ver quién es nuestro adversario”, explicó.

López Beltrán también afirmó que, en la actualidad, la oposición política a la autodenominada “cuarta transformación”, no tenía la oportunidad de levantarse, por lo que el riesgo del partido era dividirse.

“Nuestro riesgo es generar nuestra propia oposición, dividirnos y alimentar a nuestra oposición. Para mantenernos unidos y ese es el mensaje que quiero dejar aquí hoy, hay que democratizar, hay que unirnos [...] reglas claras, procesos transparentes y democráticos porque así y solo así vamos a lograr mantener la unidad [...] no me vayan a dejar solo en esto”, pidió.

“Esa es la política y esa es la escuela que nos enseñó a hacer nuestro dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador y ese es el legado que vamos a ayudar a proteger”.

El hijo del ex presidente de la República expresó que se apegarían a los acuerdos, se continuaría con la tómbola y con los censos internos, así como con la intención de no beneficiar a nadie, ni tener personas inconformes dentro del partido.

“Les pedimos también ustedes ayudar en este sentido [...] que no haya tiempo libre para el conflicto interno, por lo que llamo a senadores y diputados reunidos a incrementar la credencialización en cada uno de los distritos a nivel nacional”, solicitó López Beltrán.

“Año con año se nos presentaba la oportunidad de mostrar nuestra fuerza y Morena no quedó mal en ese sentido, sin embargo ese sentimiento de simpatía de las personas no se expresa en el crecimiento de nuestro partido como institución”, dijo.

Por lo mismo hemos decidido implementar en estos dos años, porque por primera vez en la historia de nuestro partido no tenemos procesos electorales, (...) y eso nos da la oportunidad por primera vez en mucho tiempo de tener dos años que se pueden perfectamente bien a la organización”, comentó.

En la misma reunión a la que acudieron diputados y senadores de Morena, la presidenta del CEN del partido, Luisa María Alcalde Luján, llamó a los legisladores a realizar asambleas informativas, para difundir los alcances de las iniciativas y superar la “gritería” en contra de dichas disposiciones.

“Las asambleas seccionales [de Morena] las vamos a hacer todo el año que entra, y las asambleas informativas cada uno de los legisladores se harán cargo de sus distritos, acordamos que vamos a estar informando sobre las reformas que se están aprobando que la gente conozca y que haya la posibilidad de conocer toda la información por sus representantes [...] Acordamos que vamos a continuar los próximos meses dando seguimiento, tenemos muchas cosas que hacer en Morena”, señaló Alcalde Luján.

El 16 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los diputados y senadores de Morena ir al territorio a defender las reformas constitucionales que habían aprobado. Asimismo, les solicitó recorrer los diversos estados de la República, para reivindicar las reformas al Poder Judicial de la Federación (PJF) y en materia Energética.

“Mi opinión es que las y los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí proponer leyes, votar, leyes, discutirlas, debatirlas, pero las y los legisladores fueron electos por el pueblo y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, ese gran edificio y ya no salen de ahí. Son representantes populares”, indicó.

También sostuvo que los diputados y senadores de Morena deberían aprovechar el tiempo, ya que sólo tenían agendadas sesiones de Pleno dos veces a la semana.

“Creo que las sesiones son martes y miércoles, bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular, para ir a hablar con la ciudadanía a informar de las reformas al Poder Judicial, de la reforma a las empresas públicas del Estado en materia energética”, advirtió.

“Es una tarea fundamental: a territorio, territorio. Así como nosotros nos vamos a territorio, viernes, sábado, sábado y domingo los legisladores a territorio. Hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio”, insistió Sheinbaum.