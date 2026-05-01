Piden a Sheinbaum reforma fiscal para exentar de impuestos las horas extra, aguinaldo y utilidades

La secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, María de Jesús Rodríguez Vázquez, le pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas sea acompañada por una reforma fiscal “para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa”.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina por el Día del Trabajo, Rodríguez Vázquez solicitó que prestaciones como las horas extra, los aguinaldos y la participación de los trabajadores en las utilidades sean exentos de impuestos.

“Créame que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente”, señaló.

La líder sindical también agradeció el impulso a la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y señaló que su implementación progresiva aportará a “cuidar el equilibrio de los factores de la producción y la supervivencia del empleo”.

Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Cirúrgicos, señaló que la mejor aliada del Gobierno es la clase obrera y campesina organizada.

“No hay proyecto nacional serio, no hay desarrollo con justicia, no hay bienestar duradero si se pretende caminar de espaldas a quienes todos los días generan el valor de este país”, dijo durante su intervención.

Gómez Urrutia destacó que las conquistas laborales de los trabajadores no se consiguieron por “una concesión espontánea de las élites económicas ni mucho menos un regalo de la clase empresarial”, sino que se lograron tras “una movilización, una huelga, una resistencia y una lucha del movimiento obrero”.

En tanto, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, destacó el desafío que representa “seguir por el camino de la recuperación salarial y la apertura de más y mejores empleos”, así como construir un nuevo sistema de pensiones para las y los trabajadores del Estado.



Sheinbaum asegura que México vive primavera laboral

La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su participación en el marco del Día del Trabajo para afirmar que en México se vive una primavera laboral.

Durante su participación, destacó las acciones en materia laboral que su gobierno y el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han realizado, entre las que nombró:

El incremento salarial, la desaparición del outsourcing, la mejora en las pensiones, la justicia laboral, la democracia sindical, la implementación de la seguridad social para todos los trabajadores de plataformas, la reestructuración de más de 5 millones de créditos “impagables” del Infonavit y Fovissste, y elevar a rango constitucional la prohibición de la brecha salarial por razones de género.