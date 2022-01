Píldoras contra Covid no serán de uso comercial, ni se aplicarán de forma masiva

Sin embargo, la Secretaría de Salud (SSa) Federal los administrará al igual que hizo con las vacunas contra el SARS-CoV-2, por lo que no serán de uso comercial. Asimismo, uso no será general ni masivo, sino solo a las personas con un alto riesgo de complicaciones por Covid-19.

El titular del Poder Ejecutivo Federal adelantó que se analizaría la posibilidad de que puedan ser vendidas en farmacias privadas. Sin embargo, López-Gatell Ramírez enfatizó, este martes, que serán parte de un programa del Gobierno Federal, como la vacunación.

“El número lo estamos justamente determinando con base a los perfiles de la proporción de casos que estimamos podrían tener indicación. Las indicaciones de uso en general son en personas con alto riesgo de complicaciones”, abundó el subsecretario.

“Es muy importante destacar esto, no cualquier persona que tuviera infección por SARS-CoV-2, particularmente ahora que está la variante Ómicron, que causa en general enfermedad leve, no necesitarían tomar este medicamento. De hecho, sería incorrecto que lo tomaran”, agregó.

“No es que cualquier persona que salga positivo a la prueba o que tenga síntomas leves lo debe tomar. De hecho la minoría de personas lo debe tomar. Cuando se hicieron los ensayos clínicos de ambos medicamentos Molnupiravir y Paxlovid, se investigaron antes de tener altas coberturas de vacunación en personas no vacunadas y se investigaron cuando existía la variante Delta y otras variantes previas que dan un cuadro clínico más agresivo”, dijo.

“Es muy importante tenerlo en cuenta. No es para un uso generalizado masivo, es para prevenir las complicaciones en personas que tienen alto perfil o alta probabilidad de complicaciones [...] Estamos ya haciendo todos los pasos para adquirir los medicamentos antivirales contra Covid-19. Son dos medicamentos”, subrayó López-Gatell Ramírez.

“Hicimos un proceso paralelo de análisis, tanto para la regulación sanitaria donde ya fueron aprobados estos medicamentos, y también el análisis de la evidencia científica sobre el uso correcto, para usarlo de la manera óptima, asegurando su eficacia y reduciendo cualquier riesgo que pudiera estar asociado”, insistió el funcionario federal.

“Pasamos ya al proceso de negociación, estamos en pláticas con los dos laboratorios que lo producen. Son dos medicamentos diferentes. Tienen indicaciones muy específicas y esto será, igual que la vacunación, un programa del gobierno de México para que estos medicamentos lleguen directamente a las personas que tengan una indicación médica de uso”, destacó.

“Teníamos ya relación con las representantes de ambos laboratorios entonces fuimos construyendo la negociación. Probablemente en esta semana o la que sigue se concretará y en febrero ya estaría en uso, si no es que en la última semana de enero”, finalizó el funcionario federal.

Al respecto el Presidente López Obrador dijo que “se está llevando a cabo el acuerdo, para no hablar de negociación, con las farmacéuticas y se tiene que mantener en sigilo. Son de las condiciones que ellos solicitan”.

“Solo decirle a la gente que se va a tener pronto. Estamos apresurando la compra. Se va a contar con los medicamentos necesarios para quienes, como aquí lo explicó el doctor, lo necesitan, porque no es así para uso general. Es para personas mayores, quienes tienen una enfermedad grave y también, y esto no debería de suceder, para los no vacunados”, acotó el político tabasqueño.

“Porque se debe hacer consciencia que el no vacunado está muy desprotegido, muy desprotegido. De todas maneras, en una situación de emergencia hay que protegerlo. Pero lo mejor es que todos nos vacunemos y decirle a la gente que ya tenemos el presupuesto”, señaló el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal indicó, además, que “ya está disponible el recurso para la compra [de los medicamentos orales] y van a ser los necesarios. Ya hay la verdad una estimación pero no podemos decirlo”.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recordó que una de las tareas que el mandatario nacional les encargó es asegurar el acceso a nuevos medicamentos, como los que ya fueron aprobados en México los pasados días 7 y 14 de enero.

“Lo importante aquí es: somos el primer país de América Latina que autoriza estos medicamentos; por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de tener primero estos medicamentos en México”, aseguró el canciller mexicano.