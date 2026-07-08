Piloto del caso ‘El Mayo’ volvió a México, fue arrestado y entregado a EU: FGR

El presunto piloto de la aeronave utilizada para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos fue deportado a México poco después del operativo, continuó cometiendo delitos en territorio nacional, fue detenido por portación de armas, y terminó nuevamente en manos de las autoridades estadounidenses, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

El dato fue revelado durante la conferencia encabezada por la fiscal general Ernestina Godoy, en la que la dependencia endureció sus señalamientos contra Estados Unidos por la posible participación del FBI en el secuestro y traslado de Zambada, ocurrido el 25 de julio de 2024.

De acuerdo con la FGR, tras el aterrizaje de la aeronave en territorio estadounidense, el FBI no proporcionó a México datos de identificación del piloto. Únicamente informó que éste había solicitado ser deportado de manera inmediata.

Sin embargo, según lo expuesto por funcionarios de la Fiscalía, esa persona sí regresó a México y posteriormente fue detenida por portación de armas.

“El piloto fue deportado, detenido por portación de armas y entregado al gobierno de Estados Unidos”, señaló un representante legal de la FGR durante la conferencia.

La Fiscalía no precisó cuándo ocurrieron esos hechos ni precisó si investigó al piloto por el secuestro de Zambada antes de ser entregado nuevamente a autoridades estadounidenses.

La revelación abre un nuevo ángulo en el caso: aunque la FGR sostiene que ya identificó al piloto de la aeronave utilizada para trasladar a “El Mayo” Zambada, esa persona no fue presentada públicamente como imputada por el secuestro del narcotraficante en México.

El piloto y la avioneta

Durante la conferencia, la FGR también informó que ya identificó la pista desde la que despegó la aeronave y precisó que no contaba con autorización.

La avioneta, una Beechcraft King Air 200, fue exhibida recientemente por el FBI en un museo de Nuevo México como parte de una muestra en la que la agencia estadounidense presentó el caso Zambada como un éxito operativo.

Esa exposición reactivó la tensión entre México y Estados Unidos porque contradice la versión sostenida desde agosto de 2024 por el entonces embajador Ken Salazar, quien aseguró que la captura de Zambada no fue una operación del gobierno estadounidense, sino un asunto entre grupos criminales.

Este miércoles, Godoy sostuvo que, de confirmarse que el FBI planeó y ejecutó el operativo para secuestrar a una persona de nacionalidad mexicana y encarcelarla en otro país, habría violaciones al derecho mexicano e internacional, además de un pacto al margen de la ley y una mentira de un diplomático estadounidense.

La FGR acusa falta de información de EU

La Fiscalía señaló que en agosto de 2024 personal mexicano acudió a El Paso, Texas, para inspeccionar los indicios localizados en la aeronave, pero las autoridades estadounidenses no permitieron realizar todas las diligencias solicitadas.

Según Godoy, no se permitió tomar fotografías ni se entregó toda la información requerida para esclarecer los hechos. La FGR también acusó que Estados Unidos ha proporcionado datos falsos o imprecisos sobre la identificación del avión.

La dependencia informó que ha enviado 16 oficios recordatorios al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar información sobre el caso.

Además, este miércoles presentó una nueva solicitud, a través de su representación en Washington, para que el gobierno estadounidense entregue datos que permitan integrar las carpetas relacionadas con la posible participación de agentes del FBI en la planeación, organización, captura, traslado y eventual encubrimiento del secuestro de Zambada.