Tras salir de una audiencia de 8 horas, Carlos Loret de Mola afirmó que los videos donde aparece el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero en efectivo dentro de sobres amarillos, eran reales y qué el mismo lo aceptó en el careo.

El 19 de abril de 2023, Pío López Obrador demandó a Loret de Mola Álvarez y al medio digital Latinus, por la publicación de los videos en donde aparece recibiendo sobres con dinero en efectivo, por parte de David León Romero, ex director general de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien también se presentó a la audiencia.

A cada uno les exigía el pago de 200 millones de pesos, 400 mdp en total, como “reparación del daño”, argumentando que su reputación fue afectada, así como la posibilidad de hacer negocios en el presente.

“Vamos saliendo de la audiencia por la demanda que puso en mi contra el hermano del presidente AMLO por presentar los vídeos donde recibe dinero en sobres amarillos. Pío López Obrador quiso hacer su mañanera: 8 horas en las que no pudo desacreditar ni desmentir nada. Terminó aceptando que los vídeos son verdaderos y sí recibió dinero. Al rato hablaremos de esto en #Loret en @latinus_us Gracias por su cariño y apoyo”, escribió el periodista en su cuenta de la red social X.

Tras la audiencia, Pío Lorenzo Lorenzo López Obrador dijo a los representantes de la prensa que él y su familia resultaron afectados “biológica, psicológica y socialmente”, con la difusión de los videos en los que apareció recibiendo fajos de billetes en sobres amarillos, para el movimiento de su hermano.

”Y no solamente me afectaron a mí, sino además que me afectaron al círculo más íntimo de la familia, que es mi verdadera familia, que es mi esposa y mi hijo”, acusó el hermano del mandatario nacional, al salir del Juzgado 62 de lo Civil en la Ciudad de México.

Asimismo, Pío Lorenzo López Obrador aseguró en la audiencia, que tenía nueve años sin ver a su hermano, Andrés Manuel López Obrador. “Ni en lo personal hemos tenido comunicación”, dijo.

También afirmó que no ofreció declaraciones, tras la difusión de los videos, el 20 de agosto de 2020, por “respeto al Estado de derecho”.

“No lo hice porque soy muy respetuoso del marco normativo, de las leyes de mi país, inicié el camino donde debe iniciar, no en los debates, no en los comentarios de los medios de comunicación”, agregó el hermano del Presidente de la República.

¿Los videos son auténticos?, le preguntó un reportero. “No”, contestó Pío Lorenzo López Obrador, quien también expresó que salió satisfecho y contento de la audiencia, porque habló con la verdad y que sería dentro de dos meses, cuando se determinara la verdad de estos hechos.

“Para nada, porque todavía no se ha determinado, está en curso la investigación. Vamos a dejar que las autoridades judiciales investiguen a fondo el tema [...] Me voy muy conforme, muy satisfecho”, respondió Pío Lorenzo López Obrador, al negar que dicho caso fuera a afectar la “reputación” de la llamada “cuarta transformación”.

”Podemos violar una medida cautelar ordenada por un juez en el sentido de la revelación de la información sensible y sustantiva del expediente”, enfatizó el hermano del Presidente de la República, para luego abordar una camioneta marca Mercedes-Benz.

“Tuve que comparecer y responder a un amplio interrogatorio ante los tribunales de la Ciudad de México porque el hermano del presidente me demandó. Ocho horas duró la audiencia y para que no hubiera dudas de parte de quién era todo esto, me mandó preguntar sobre mis ingresos. Si este cara a cara no es una intimidación, entonces qué es. En este Gobierno, a los periodistas se les demanda y a los criminales se les abraza”, contó después Loret de Mola Álvarez en su noticiario nocturno transmitido en el medio digital Latinus.

“No pudo a lo largo de ocho horas desmentir un solo renglón de nuestro reportaje, terminó aceptando que los videos son auténticos, que en esos videos aparece recibiendo dinero en sobres amarillos y todos los elementos centrales de nuestro ejercicio periodístico quedaron total y absolutamente acreditados”, abundó el periodista.

”Me quedé con muchas ganas de saber quién se quedó con esa lana, porque lo que dice en el video es que esa lana era para la campaña presidencial de su hermano y como no hemos sabido durante estos años de qué vivió López Obrador durante tanto tiempo, esto nos puede arrojar luz”, planteó Loret de Mola Álvarez.

”Hoy me senté en el banquillo de los acusados. Los periodistas en este país somos sentados en el banquillo por la familia del presidente, mientras a los delincuentes se les dan abrazos. Eso sintetiza el estado de la libertad de expresión en México”, insistió.

”Es una muestra más de cómo ha ido escalando la agresión del régimen en contra de la libertad de expresión; esto no estaría sucediendo sin el aval del presidente López Obrador”, el periodista, quien al salir de la audiencia comentó que el hermano del mandatario nacional “no pudo desmentir un solo renglón de nuestro reportaje [...] Terminó aceptando que los videos son auténticos”, explicó.

“Cuatrocientos millones de pesos, eso quiere que le paguemos Pío Lorenzo López Obrador, 200 millones yo y otros 200 millones Latinus. ¿A razón de qué quiere esta cantidad monstruosa de dinero? ¿A qué se dedicaba o a qué se iba a dedicar en el sexenio de su hermano? ¿Qué negocios pensaba hacer que le tumbamos? [...] Me llamó la atención que, al final de audiencia, el señor David León expresó que el señor Pío López Obrador lo había amenazado, que le había dicho que se cuidara, que cuidara a su familia”, agregó.