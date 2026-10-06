Pío López Obrador busca diputación federal y reclama acción penal en CDMX

El anuncio de su aspiración política lo difundió López Obrador en un video publicado en su cuenta de la red social X. “Solicité mi registro a Morena como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional por el distrito 9 de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez”, señaló el hermano del ex presidente, quien sostuvo que su decisión responde a un compromiso moral con la entidad donde radica desde hace seis décadas.

Pío Lorenzo López Obrador, hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó el 6 de octubre de 2026 su registro ante Morena como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, paso previo a la candidatura a una diputación federal rumbo a las elecciones de 2027. El mismo día, su defensa informó que promovió un juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la dilación para determinar el ejercicio de la acción penal en una carpeta de investigación en la que figura como víctima.

Hago un llamado respetuoso y fraterno a todas las mujeres y hombres libres y de buena voluntad para seguir organizándonos, para continuar construyendo este gran Movimiento de Transformación desde abajo y entre todos. Para seguir luchando por la Defensa de la Soberanía de nuestro país, pero sobre todo para hacer de México un país más humano, empático y fraterno con todos, pero sobre todos con los más necesitados.#ConElPuebloTodoSinElPuebloNada #AmorConAmorSePaga

En ese mensaje, López Obrador destacó que la selección de los aspirantes a cargos de elección popular en Morena se define mediante encuestas, mecanismo que calificó como científica y técnicamente probado. “El pueblo pone y el pueblo quita, porque en Morena el pueblo es el que manda”, afirmó. También refirió que hace 17 años compitió por ese mismo cargo y que, según su versión, un fraude de sus adversarios impidió que lo obtuviera.

Respecto al litigio penal, un comunicado firmado por Pablo Galván López, socio del despacho Hernández-Romo Abogados, precisó que la demanda de amparo indirecto se presentó el 1 de octubre del mismo mes y año contra un agente del ministerio público de la FGJCDMX, por la presunta dilación de la autoridad para determinar si ejercerá o no la acción penal dentro de la carpeta de investigación FIEAE/C/UI-1C/D/79/03-24, en la que el promovente tiene calidad de víctima. El recurso fue admitido por un juez Noveno de Distrito en materia penal en la Ciudad de México, bajo el expediente 1046/2026.

De manera paralela, un juez federal admitió a trámite otro amparo promovido por el hermano del ex presidente, presentado el 2 de octubre del mismo mes y año, contra la demora de la Fiscalía General de la República (FGR) para resolver si ejercerá acción penal en su contra dentro de una carpeta que permanece abierta. La audiencia constitucional de ese asunto quedó programada para el 10 de noviembre de 2026. La FGR no ha precisado si López Obrador aparece en esa indagatoria como imputado o únicamente como persona señalada. Un amparo previo, promovido ante el Séptimo Juzgado de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, tiene audiencia fijada para el 14 de octubre del mismo mes y año.

López Obrador es considerado fundador de Morena en Chiapas. En videos difundidos por el medio Latinus se observa que en 2015 recibió fajos de dinero en efectivo de manos de David León Romero, entonces asesor del gobierno de Chiapas y posteriormente director de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Esos hechos fueron investigados por las autoridades electorales y penales sin que derivaran en sanción alguna.

La eventual candidatura colocaría al hermano del expresidente en la misma ruta que otros integrantes del círculo familiar y político del movimiento que han buscado posiciones legislativas, cargo que conlleva fuero constitucional. El proceso interno de Morena definirá mediante encuesta a quien encabece la coordinación distrital del distrito 9 de Chiapas, antesala de la postulación formal para los comicios federales de 2027.