Pío López Obrador, hermano del Presidente de México, defendió a Marcelo Ebrard, aspirante a candidato a la Presidencia, quien acusó un supuesto acarreo y brigadas de los gobiernos federal, estatales y municipales, a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, también aspirante a la Coordinación de Defensa de la Transformación.

“Lo advertimos, el proceso está viciado de origen porque al amparo del gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante al estilo del PRI de los 80”, escribió en redes sociales.

“Al no haber debates, que son imprescindibles, en este proceso, como en cualquier país democrático, se cometió un gran error, porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas” acusó.

“Es decir, se desataron las prácticas priístas que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas asambleas informativas masivas e inundar todas las ciudades, de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera, el derroche de recursos”, insistió.

“Y de pronto ignoraron que las bardas y espectaculares no emiten opinión alguna, ni mucho menos salen a votar. Lo único que produce es un gran malestar ciudadano, por la contaminación visual, el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos, de los tres órdenes de gobierno, para favorecer a determinados aspirantes”, agregó.

“Pero también se les olvidó que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente, porque el pueblo ya despertó, tiene consciencia, está politizado y no se está chupando el dedo. Por eso y otras razones más, estoy cierto que Marcelo Ebrard ganará la encuesta”, finalizó.

Andrés Manuel López Obrador, por su parte, rechazó que la Secretaría del Bienestar Federal estuviera realizando “acarreo” en favor de Sheinbaum Pardo.

“[Ebrard] Está en su derecho, pero es normal y además tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción que no se use al gobierno, ni mucho menos al presupuesto, para favorecer a nadie”, indicó el Presidente de México.

Aseguró que las llamadas “corcholatas” presidenciales sabían, según él, que “no tengo una doble moral o doble discurso, que no nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. Del otro lado ya hasta se los anticipé, pero ya no puedo hablar de eso, lo dicho dicho está”.

Asimismo, insistió en que no tenía reportes que funcionarios federales acarrearan o hicieran alguna labor en favor de la Jefa de Gobierno. También señaló que entendía los señalamientos de Ebrard, porque en vísperas de que se decidiera quién sería el candidato presidencial, había inquietudes y dudas razonables.

“Y Marcelo, y Adán [López Hernández], y Claudia, todos me conocen perfectamente, saben que no tengo una doble moral o un doble discurso. Saben que no nos metemos y que se acabó el dedazo, y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado, ya hasta se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso; se los anticipé, lo dicho, dicho está”, declaró.

Afirmó que los gobernadores de la llamada “cuarta transformación” se estaban “portando bien”, ya que, según él, no se habían metido en el proceso interno, luego de que se firmara un acuerdo en Palacio Nacional.

“No, no [se habían metido], y se están portando muy bien, por ejemplo los gobernadores esos tienen más influencia, ninguno, porque en un momento nos reunimos y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra”, abundó.

“Pero yo entiendo también que, en vísperas de que se decida, pues hay inquietudes y hay dudas razonables. Pero somos distintos, no me puedo meter, ni debería yo tampoco estar metiéndome en esto; ya son ustedes los que provocan”, finalizó.