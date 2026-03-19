Pío López Obrador niega corrupción tras exoneración del TEPJF en caso de financiamiento a Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el 18 de marzo la decisión del Instituto Nacional Electoral de cerrar la investigación contra Pío López Obrador, hermano del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el presunto desvío de recursos a Morena.

Este jueves, Pío difundió un mensaje en video en el que negó ser corrupto y acusó un “montaje mediático” en su contra.

“No soy un hombre corrupto; durante mi vida nunca he cometido ninguna falta ni mucho menos delito alguno”, afirmó.

La resolución de la Sala Superior se sustentó en un proyecto de la magistrada Mónica Soto y fue aprobada sin discusión. El secretario que presentó el proyecto no leyó los nombres de los involucrados ni mencionó a Morena durante la sesión.

El tribunal determinó que no encontró pruebas “contundentes” para establecer que hubo financiamiento ilícito a Morena entre 2015 y 2018.

La investigación tuvo origen en videos difundidos en agosto de 2020 por el portal de noticias Latinus, grabados en 2015, en los que Pío López Obrador aparece recibiendo sobres de dinero en efectivo de parte de David León Romero, quien en ese momento fungía como asesor de Manuel Velasco, entonces Gobernador de Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México.

En uno de los videos, León Romero aseguró que se trataba de un millón de pesos para apoyar al “movimiento” y pidió a Pío transmitir el mensaje a Andrés Manuel López Obrador. En otro material, se mencionaban 400 mil pesos, y en uno más se hacía referencia a una libreta con anotaciones de los montos.

El 21 de agosto de 2020, tras la difusión de los videos, el entonces Presidente de la República aceptó públicamente que se trataba de dinero para financiar su movimiento.

“Son aportaciones para fortalecer el movimiento”, declaró.

Sostuvo que existían “notorias diferencias” con lo que otros recibían de manera corrupta y se manifestó dispuesto a declarar ante las autoridades si era requerido, lo que nunca ocurrió.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ejerció acción penal al concluir que los videos estaban alterados y no podían ser considerados prueba plena.

La Unidad de Inteligencia Financiera y el INE también habían exonerado previamente a Pío López Obrador por falta de elementos. Tras cinco años de investigación, el INE formalizó su decisión de exonerarlo tanto a él como a David León Romero.

El panista Federico Döring impugnó el acuerdo del INE ante la Sala Superior, pero el tribunal lo declaró infundado por unanimidad. En la sentencia, el TEPJF señaló que el INE “fue exhaustivo y valoró todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, así como las recabadas” durante la instrucción del procedimiento.

Pío López Obrador, de 66 años y militante de Morena, acusó una manipulación para dañar su reputación, honorabilidad y dignidad.

“Los videos no solo no dieron certezas sobre su origen, fechas, lugares ni medios técnicos de grabación, sino que además fueron obtenidos de manera ilícita. Esto ha quedado demostrado tras las investigaciones”, afirmó.

“En pocas palabras, se trató de un vil montaje mediático”.