Pipa que explotó en Iztapalapa presentó ‘ruptura’ y fuga de gas, tras chocar: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este viernes que “avanza” en la investigación relacionada con la volcadura y explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en Iztapalapa, la cual dejó al menos nueve personas muertas, 66 más con quemaduras y lesiones diversas, así como decenas de vehículos incendiados debajo del puente La Concordia.

“Personal pericial de la institución, especializado en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, continúa recabando dictámenes técnicos para esclarecer los hechos”, indicó la FGJCDMX en un comunicado.

“De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición. También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno”.

La institución, cuya titular es Bertha María Alcalde Luján, aclaró que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, “lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”.

“A la par de las diligencias, la Fiscalía CDMX mantiene células de atención integral desplegadas en el lugar y en los hospitales para acompañar a las víctimas y sus familias, brindando contención psicológica, asesoría jurídica y orientación social, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México”, finalizó.