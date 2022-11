Plan B de AMLO: iría por leyes secundarias, no por Reforma Electoral constitucional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que en caso de no aprobarse la Reforma Electoral constitucional -que impulsan su Gobierno y el partido Morena-, tiene un “plan B”, para modificar las leyes secundarias, que no requieren de las dos terceras partes del aval de los legisladores de cada cámara del Congreso de la Unión.

“Entonces, que ya de una vez se resuelva lo de la reforma; para que haya democracia, es probable que yo envíe una reforma a la ley, que no requiere las dos terceras partes, un plan B”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Informó que enviará un proyecto de reforma a las leyes electorales que explore la posibilidad de que los consejeros y magistrados, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, puedan ser elegidos por voto directo y haya una reducción legal del número de legisladores.

“Es que es posible que, sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley o una reforma a la Ley Electoral, que se elijan a los consejeros y magistrados del INE y del Tribunal, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma”, señaló.

Respecto a la advertencia de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien le dijo a Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, que el Senado no respaldará una Reforma Electoral que represente regresiones o que ponga en riesgo las conquistas ciudadanas, López Obrador aseguró que cuenta con el apoyo en dicho órgano legislativo.

López Obrador señaló que la urgencia de los partidos de oposición -entre ellos el Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática-, por discutir a la brevedad el proyecto de Reforma Electoral, se debe a que Morena y sus aliados carecen de los votos necesarios, las dos terceras partes de las cámaras del Congreso de la Unión, para sacar adelante la reforma que modifica la Constitución.

“Lo que quieren los opositores que ya están juntos, PRI, PAN y PRD, lo que quieren es que ya se vote porque saben que posiblemente no se llegue a los 333 votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores es lo mismo. Esto pasó cuando la reforma eléctrica.”, advirtió.

“Es importante que la gente sepa que se trata de una reforma constitucional y para que se apruebe no sólo se requiere la mayoría simple, son dos terceras partes, no es mayoría, estamos hablando que si son 500 para que se apruebe una reforma constitucional se necesitan 334 votos, entonces no es fácil”, reconoció.

Por otra parte, el Presidente acusó una campaña en contra de su proyecto de iniciativa y señaló a los medios de comunicación de apoyar la causa de la desinformación.

“Entonces informar es básico porque manipulan mucho y los principales responsables, desde luego los oligarcas que son los patrones, los dueños, pero el conducto, las correas de transmisión son los medios de información. Es increíble el nivel de manipulación y el efecto que tienen”, indicó.

“Lo ideal sería la reforma constitucional, pero como son intereses de los oligarcas que no quieren la democracia, ya lo hemos dicho, la democracia es el Gobierno del pueblo y la oligarquía es el Gobierno de las minorías. Entonces, todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar, porque dejar de luchar es como empezar a morir, uno debe luchar por sus ideales”, insistió.

“Pues es un asunto ya del Congreso, yo pienso que deben de tratarlo y resolverlo. Porque yo sostengo que es algo que le conviene al país, tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches”, agregó López Obrador.

“La mayoría, la mayoría, nosotros venimos de la lucha democrática, nosotros nos hemos enfrentado siempre al fraude electoral, hemos padecido a todos esos: a [Roberto] Madrazo [Pintado], a Elba Esther [Gordillo Morales], a todos. Puro delincuente electoral, puro mapache electoral, confeso”, señaló.

“Están queriendo mantener un sistema antidemocrático y que salgan a marchar por eso. Y, en efecto, no tienen conocimiento de lo que se trata [la reforma electoral], sino que es estar en contra del Gobierno, de lo que representamos, de que no haya privilegios, pero en fin”, finalizó.