$!Plan Michoacán suma 165 personas detenidas en menos de un mes de ponerlo en marcha

165 personas han sido detenidas por los operativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que comenzó el pasado 10 de noviembre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que en las últimas horas fueron detenidas 10 personas en municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo.

En dichas detenciones les fueron decomisadas armas de fuego, vehículos y drogas.

“Se aseguraron ocho armas de fuego, 438 cartuchos, cinco kilogramos de marihuana, diversas dosis de metanfetamina y cinco vehículos”, agregó.

En ese sentido, añadió que se realizan patrullajes en huertas, empacadoras, tianguis e industrias de aguacate y limón en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.

Indicó que se mantienen los reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, con el fin de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos.

Resultados del Plan Michoacán por la Paz

Hasta el corte del 4 de diciembre, la dependencia federal aseguró que además de la detención de las 165 personas, se han asegurado 68 armas de fuego, 7 mil 409 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 Kilos de material explosivo, 28 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 10 campamentos y 30 tomas clandestinas inhabilitados.