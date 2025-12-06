$!Plan Michoacán suma 165 personas detenidas en menos de un mes de ponerlo en marcha

165 personas han sido detenidas por los operativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que comenzó el pasado 10 de noviembre tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que en las últimas horas fueron detenidas 10 personas en municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo.
En dichas detenciones les fueron decomisadas armas de fuego, vehículos y drogas.
“Se aseguraron ocho armas de fuego, 438 cartuchos, cinco kilogramos de marihuana, diversas dosis de metanfetamina y cinco vehículos”, agregó.
En ese sentido, añadió que se realizan patrullajes en huertas, empacadoras, tianguis e industrias de aguacate y limón en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.
Indicó que se mantienen los reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, con el fin de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos.
Resultados del Plan Michoacán por la Paz
Hasta el corte del 4 de diciembre, la dependencia federal aseguró que además de la detención de las 165 personas, se han asegurado 68 armas de fuego, 7 mil 409 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 Kilos de material explosivo, 28 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 10 campamentos y 30 tomas clandestinas inhabilitados.
Especialistas advierten que programas sociales no inhiben reclutamiento
Las acciones de seguridad presentadas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se encontraban contempladas desde octubre de 2024, y repiten el discurso de atacar las causas, de acuerdo con el especialista David Saucedo, quien calificó la estrategia como un “mecanismo de promoción electoral” sin propuestas nuevas.
Saucedo subrayó que “no hay una bolsa extraordinaria de recursos adicionales para el Plan Michoacán, lo anunciado está en los fondos que ya se habían presupuestado y únicamente se están sumando para dar la percepción de que hay un incremento”, además de que no hay evidencia de que los programas sociales tengan resultados en materia de seguridad.
“En el caso de Michoacán, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tiene ciertas partidas y lo que hicieron fue sumarlas, entonces lo que vemos no es nuevo, únicamente es la extrapolación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a la realidad michoacana”, agregó.
Plan Michoacán
Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante un evento público, se anunció dicho plan y el cual contempla, por un lado, el envío a Michoacán de casi 2 mil soldados extra a la entidad, además de marinos y Guardia Nacional, hasta sumar una fuerza de 10 mil elementos, y por otro, la puesta en marcha de 12 ejes que prevén acciones en materia de educación, salud, economía, obras y turismo.
La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el plan contará con una inversión superior a los 57 mil millones de pesos, y se comprometió a revisar los avances cada 15 días y a presentar informes de esos avances una vez al mes en su habitual conferencia mañanera. “Los michoacanos no están solos”, subrayó.