La planta solar más grande de América Latina

En el desierto de Sonora se construye la obra magna del Plan Sonora: la planta fotovoltaica del municipio de Puerto Peñasco. Una propiedad de la CFE promocionada como el parque solar más grande de América Latina, cuya construcción se divide en dos fases. La primera fue inaugurada en febrero del año pasado, cuando se anunció el plan en su totalidad, con una capacidad de 120 megawatts. Mientras que la segunda sigue en proceso y tendrá una capacidad de 320 megawatts.

La generación estimada traería beneficios a 1.6 millones de personas, lo que representa abastecer 536 mil hogares, según cifras de la CFE.

“Este proyecto tiene aristas positivas y aristas discutibles, pero en todo caso lo que no está a discusión es que representa un parteaguas de lo que esta administración ha hecho para adicionar megas al sistema eléctrico nacional y en función de eso creo que es relevante”, explica Carranza.

Los principales desafíos de un megaproyecto como este, de acuerdo con el analista energético, son ambientales.

“Empezaría por reconocer que cualquier proyecto energético tiene un impacto ambiental y creo que es responsabilidad de las autoridades hacer cumplir las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y que las empresas encargadas de desarrollar y construir los proyectos las cumplan cabalmente”.

Las MIA son estudios técnico-científicos presentados por las empresas responsables de los proyectos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En estos se indican los lineamientos de las obras, el tipo de impactos que pueden ocasionar y las medidas de reparación propuestas.

En el caso de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco se trata de una construcción que abarca más de 2 mil hectáreas. La MIA, presentada por la CFE en octubre de 2021, se clasificó como “Trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal. Modalidad B sin riesgo”. El motivo de la clasificación es el desmonte de vegetación al empezar las obras, para el cual se proponen medidas como reubicación de flora y fauna y programas de reforestación sin especificaciones concretas sobre la implementación o la cantidad.

“Sí hay un impacto en los suelos. ¿Qué tipo de suelo es? ¿Qué tipo de fauna? ¿Cómo altera a las comunidades que hay ahí? Yo creo que toda actividad energética tiene que tener su evaluación de impacto ambiental y su evaluación de impacto social”, puntualiza Manuel Martínez Fernández, investigador del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Respecto a los impactos sociales, en la MIA se menciona que, si bien el predio pertenece a la CFE, tiene colindancia con comunidades de los ejidos Estero La Pinta y Estero Aquiles Serdán, pero a los especialistas les resulta inquietante que no haya existido un proceso de consulta ciudadana.

“¿Qué es lo que se debería de haber hecho? Desde antes hablar con las comunidades y preguntarles realmente cuáles son sus necesidades y sus capacidades para su desarrollo comunitario y también ver qué tipo de fauna y flora hay y cómo se va a modificar. No porque sea el desierto de Sonora, ya no hay que hacerlo. Tampoco porque haya pequeñas comunidades, no hay que tomarlas en cuenta”, agregó el investigador Martínez.

Para esta publicación se contactó con la CFE para saber qué ocurrió con el proceso de consulta, pero a la fecha de cierre de esta edición no ha habido respuesta.