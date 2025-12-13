$!Planta de amoniaco y de gas natural licuado en Sinaloa impactarían de manera ‘destructiva’ la bahía de Topolobampo: ONU

Las comunidades indígenas Mayo-Yoreme denunciaron agresiones y persecución persistente por la defensa del territorio ante proyectos como la planta de amoníaco, de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, y la planta de Gas Natural Licuado Vista Pacífico, de la empresa Sempra Energy, en Topolobampo, Sinaloa. Ante la resistencia del pueblo indígena en Sinaloa, once relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que conforman un grupo de expertos y expertas independientes en derechos humanos, han manifestado su preocupación por diversos hechos relacionados con la construcción de la planta de amoníaco. El grupo de expertos y expertas exigen que se detenga la construcción de la planta de amoníaco y se garantice la seguridad de las personas defensoras ambientales y comunitarias que han sido agredidas y amenazadas por defender su territorio. En la carta pública que enviaron las y los expertos de la ONU −desde el 19 de septiembre−, al gobierno mexicano, a las empresas Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) y KFW-IPEX-Bank, y a los gobiernos de Alemania y Suiza, advierten sobre las consecuencias negativas que traerá. La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) es una subsidiaria de la empresa suiza PROMAN. Mientras que la planta de amoníaco financiado en parte por KFW IPEX-Bank, está domiciliado en Alemania con recursos financieros adicionales del gobierno de Alemania. El proyecto fue aprobado sin consultar a los habitantes de la región ni el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados.

Relatores advierten impactos ambientales y climáticos Las actividades de esa compañía, señalan en la carta, afectan los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades pesqueras, las infancias y las personas residentes en la comunidad. Su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, su derecho a la salud, al desarrollo y su derecho a mantener ciertas formas de vida y prácticas culturales vinculadas a la naturaleza y la tierra, son parte de las violencias que esta empresa estaría cometiendo en contra del pueblo indígena. También advierte que las emisiones resultantes de la operación de la planta contribuyen al cambio climático, con otros impactos negativos sobre los derechos humanos. La planta de amoníaco también amenaza la producción de camarón ya que tendría impactos severos en la destrucción de una cantidad de larvas de camarón equivalente a más de 500 toneladas, es decir, más de la mitad de la producción que se reporta en la laguna. Las y los relatores de la ONU advierten que la planta de amoníaco afectaría de manera significativa la subsistencia de miles de pescadores de la zona y el sustento de sus familias y economías dependientes de la riqueza de la bahía de Ohuira. La Bahía de Ohuira es también un Sitio Ramsar y cuenta con islas que son parte de las “Islas del Golfo de California”, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Un sitio Ramsar son zonas designadas por englobar los diferentes tipos de humedales representativos, raros o únicos, de importancia internacional para la conservación de la diversidad biológica. Estos estatutos fueron adoptados por 173 naciones.

Las lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira forman un sistema de tres lagunas costeras, con un total de ocho islas: seis en la Bahía de Ohuira, una en la Bahía de Topolobampo y una en la Bahía de Santa María. Los manglares incluyen Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y Conocarpus erectus. Este sitio alberga al 84% de las aves acuáticas migratorias distribuidas en México durante el invierno. El grupo de expertos y expertas de la ONU reconocen que las lagunas son clave para la reproducción, anidación, alimentación y refugio de numerosas especies, incluidas tortugas, delfines, crustáceos, peces y aves residentes y migratorias, muchas de ellas amenazadas o en peligro de extinción. En cuanto a la flora, destacan que los manglares son sitios fundamentales para la biodiversidad y la protección costera. Bahía de Ohuira presenta un alto nivel de contaminación Pese a la riqueza biodiversa que alberga la bahía de Ohuira, el grupo de expertos recibió información de que, en la zona se presenta un alto nivel de contaminación por plaguicidas, fertilizantes y metales pesados, debido al uso intenso de agroquímicos y a las actividades portuarias y energéticas en el puerto de Topolobampo. Asimismo, por la configuración que ha sufrido el sistema de lagunas, todos los contaminantes permanecen represados en el lugar por mucho tiempo, agravando así el impacto ambiental. Los efectos del cambio climático también han creado presión en la laguna ya que, el aumento en la temperatura del agua ha afectado de manera significativa el ecosistema. Este indicador negativo en el lago ha provocado que haya perdido calidad ambiental. Los altos niveles de contaminación llaman a que se priorice de urgencia su saneamiento y restauración.