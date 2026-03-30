$!Plataforma se disculpa por error, después de que Sheinbaum confirmara que mujer se asoleaba en ventana del Palacio Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que una trabajadora se asoleó en una ventana de Palacio Nacional y fue sancionada por ello, desmintiendo así las versiones oficiales que durante días habían calificado el material visual como generado con inteligencia artificial. El anuncio derivó en una disculpa pública del portal Infodemia, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que en fechas previas había declarado que el video era falso.

Durante su conferencia matutina del 30 de marzo de 2026, Sheinbaum Pardo relató que el área responsable del recinto informó inicialmente que nadie había salido a tomar el sol en esa ventana. “Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día. Entonces, pues ya la persona se le dijo, pues fue sancionada”, declaró la mandataria nacional aunque no reveló la identidad de la persona involucrada.

Sheinbaum Pardo precisó que no existe un reglamento en Palacio Nacional que prohíba expresamente esa conducta, aunque subrayó la necesidad de respetar el valor histórico del inmueble. “Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente no es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana, no está prohibido per se, pero hay que tener respeto por lo que significa el patrimonio”, afirmó.

El caso comenzó a circular en redes sociales a mediados de marzo de 2026 con videos captados desde el Zócalo en los que se observaba a una mujer en una ventana del recinto presidencial. El 19 de marzo del mismo año, Infodemia publicó que el material era falso y había sido elaborado con inteligencia artificial, señalando que más del 71% del metraje habría sido creado con esa tecnología, según herramientas de detección. El 22 del mismo mes y año, el portal reiteró esa postura. Jenaro Villamil Rodríguez, presidente del SPR, compartió ese mensaje en su cuenta de X.