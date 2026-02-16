$!Plataformas que revenden boletos para el Mundial acumulan quejas desde 2019 y siguen operando

Incluso en la edición de Rusia, Gerson pudo comprar entradas en reventa para ver el partido de México contra Alemania por 20 mil pesos mexicanos, un gasto que para él valió la pena por el triunfo que logró la Selección Nacional.

Entre sus amigos también hay quienes suelen acudir a este tipo de eventos deportivos, pero esta vez ninguno consiguió entradas para el Mundial.

“Hay una decepción por el modelo de negocio con el cual cada vez se hace menos accesible (conseguir entradas)”, lamenta el aficionado mexicano.

Aunque Gerson Hernández Mecalco logró viajar a los mundiales de futbol de Rusia en 2018 y Qatar en 2022, este año le fue imposible conseguir boletos para la próxima Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá .

Ahora no lo logró ni en venta general ni en reventa.

“El modelo de ahorita es algo que se podría manifestar como el ‘capitalismo salvaje’, donde ya no es suficiente que tengas esos 20 mil pesos de hace unos años porque no hay oferta”, dice Gerson.

La reventa no fue una opción para él en este mundial porque el precio más económico que encontró con gente de su confianza fue de unos 50 mil pesos por entrada.

Una cantidad que incluso se incrementa hasta en 965 mil pesos en páginas de reventa como Viagogo, donde se promocionan los asientos con la leyenda: “Vista sin obstáculos. Todas las compras y ventas están 100% garantizadas”. “Puedes volver a venderlas en todo momento”.

Sin embargo, usuarios han denunciado presuntos fraudes en los últimos siete años.

La Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido al menos 24 quejas contra las plataformas Viagogo y StubHub desde 2019, por la reventa de boletos a precios excesivos y por supuestos fraudes.

Aun así, estas plataformas siguen operando con normalidad. Incluso, van subiendo de precio por día porque quien tiene los boletos puede revenderlos con una ganancia, y así sucesivamente.

De ahí que en Viagogo, en sólo un día, aumentó 300 mil pesos el costo del boleto a ras de cancha.

En StubHub, otra compañía con sede en Estados Unidos, hay entradas de hasta 431 mil pesos para ver el mismo encuentro.

También revenden boletos de hasta 496 mil pesos para el partido de México contra Corea del Sur en el Estadio Akron, del estado de Jalisco, y entradas de hasta 198 mil pesos para el encuentro entre Japón y Túnez en el Estadio BBVA ubicado en Nuevo León.

Previo a la venta de boletos, la Profeco llegó a un acuerdo con la FIFA para que no permitiera la reventa de entradas en su página oficial en México, a diferencia de lo que sucede en Canadá y Estados Unidos, donde esta práctica sí está permitida.

La FIFA acató el acuerdo con la Profeco, pero las plataformas de reventa ofrecían desde el año pasado entradas a precios excesivos para los partidos que se celebrarán en el País.

La prohibición de la reventa de boletos está establecida en las leyes locales donde se jugarán los partidos del mundial.

En la capital del país, donde habrá cinco partidos en el Estadio Azteca, la restricción se establece en el artículo 33 de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México.

En Zapopan, Jalisco, donde se ubica el Estadio Akron, en el que se jugarán cuatro partidos mundialistas, también se prohíbe la reventa de boletos en el artículo 105 del Reglamento para el Ejercicio de Giros Comerciales y de Prestación de Servicios para el Municipio.

En Guadalupe, Nuevo León, donde se jugarán cuatro partidos en el Estadio BBVA, la reventa de boletos está prohibida en el capítulo noveno del Reglamento de Espectáculos.



Plataformas de reventa con largo historial de abusos

Aunque el Buró Comercial de la Profeco registra 24 quejas contra las plataformas que revenden boletos para el mundial, estas empresas ya han sido señaladas cientos de veces en redes sociales por usuarios que se quejan de sus precios excesivos, o incluso por presuntos fraudes de los que fueron víctimas al comprar entradas para espectáculos.

El último escándalo ocurrió en enero pasado con los conciertos del grupo surcoreano BTS. La venta de boletos se realizó en Ticketmaster, pero en cuestión de minutos las entradas se agotaron y al poco tiempo muchas estaban disponibles en Viagogo y StubHub con precios hasta seis veces más elevados.

“Por culpa de estos nos quedamos sin boletos, muchas. Estoy hasta la madre de las prácticas injustas de Ticketmaster y OCESA que solapan a los revendedores”, escribió una usuaria en X luego de la venta de BTS.

“Así se sintió la maldita fila virtual llena de tanto maldito revendedores”, publicó otra joven con una imagen de la larga fila virtual que debía superar para adquirir entradas para el concierto.

La Profeco interpuso una multa de 5 millones de pesos contra Ticketmaster por las anomalías durante la venta de boletos para el concierto de BTS, y envió un “exhorto” a las plataformas Viagogo, StubHub y Hellotickets para que eviten “prácticas desleales” contra los consumidores. Los fanáticos de BTS salieron a las calles para protestar, pues consideraron que las medidas de la Procuraduría son insuficientes para atender el problema de la reventa.

Animal Político buscó a la Profeco para conocer qué medidas tomará contra las plataformas de reventa y cómo va a prevenir que se cometan abusos y fraudes durante el mundial de futbol que inicia el próximo 11 de junio. Al cierre de esta edición, la dependencia no dio una respuesta y su equipo de prensa solo informó que Viagogo, StubHub y Helloticket accedieron a tener una reunión con el gobierno a raíz de lo ocurrido con los conciertos de BTS.

Las quejas contra este tipo de empresas son múltiples y vienen de tiempo atrás. A finales de 2025, los boletos para el partido México contra Portugal, en lo que será la reinauguración del Estadio Azteca, se agotaron en cuestión de minutos en la plataforma Fanki y a los pocos minutos ya estaban disponibles en Helloticket hasta siete veces más caros.

Otro hecho similar fue la reventa de boletos para un concierto del puertorriqueño Bad Bunny en 2022. El evento se celebró en el Estadio Azteca y de nueva cuenta las entradas se agotaron en cuestión de minutos en Ticketmaster. Al poco rato las plataformas digitales ya revendían los accesos hasta en 57 mil pesos.

Usuarios en redes sociales han expresado su molestia por los costos excesivos en la reventa y la velocidad con la que se acaban los boletos para los eventos artísticos y deportivos, pero no ha sido suficiente para que el gobierno atienda el problema.



El Congreso deja en la congeladora reformas para regular reventa

Desde 2025, la Cámara de Diputados y el Senado de la República tienen en sus manos al menos tres iniciativas para regular la reventa de boletos en México.

Dos de estas iniciativas, presentadas por Movimiento Ciudadano y el diputado priista Carlos Mancilla, proponen sancionar con multas de hasta 4 millones de pesos la “reventa abusiva” cuando los boletos sean vendidos a más del 20 por ciento de su precio original.

Ambas iniciativas, junto con otra presentada por la senadora morenista Sandra Simey Olvera, buscan fortalecer a la Profeco para que pueda dar seguimiento en vivo a los proceso de venta y reventa de boletos, con el objetivo de sancionar las irregularidades y los abusos en los precios.

Las tres iniciativas también proponen la creación de un registro, administrado por la Profeco, en el que se inscriban las personas y las plataformas que quieran revender. De esta manera se podría tener un mejor control de los participantes y el seguimiento de irregularidades.

Aunque estas iniciativas fueron presentadas desde el año pasado, por ahora no figuran como una prioridad en el Congreso, lo que podría mantener el limbo jurídico en el que operan las plataformas de reventa.