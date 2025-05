Pobladores de Balancán, Tabasco, corren a ‘Pepín’, hermano de AMLO; le llaman ‘buitre’

Un grupo de pobladores del municipio tabasqueño de Balancán corrieron a gritos, la noche del 11 de mayo de 2025, José Ramiro López Obrador -conocido como “Pepín”-, hermano del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Los Ríos.

El 7 de mayo de 2025, policías antimotines de Tabasco y elementos de la Guardia Nacional (GN) disolvieron una protesta estudiantil en Balancán. Los agentes estatales y federales lanzaron gas lacrimógeno a alumnos, trabajadores y padres de familia de la institución de educación superior.

Desde hacía más de un mes, los estudiantes y trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos se encontraban en plantón, en demanda de la destitución del director, Iván Arturo Pérez Martínez, señalado por nepotismo, acoso sexual y abuso de poder. Ante ello, renunció horas después.

“¿Qué estás esperando? Que nosotros te golpeemos, nosotros no vamos a hacer eso, ca***. Tú sí lo hiciste con el pueblo”, confrontó un poblador a José Ramiro López Obrador, que salía de una reunión llevada a cabo en dicho centro de educación superior.

“No, no, no, tampoco lo hice”, respondió el funcionario estatal, mientras decenas de personas le gritaban “buitre”. Posteriormente, una mujer hizo referencia al ex mandatario nacional y le dijo: “lastima de hermano [...] Andrés Manuel era una gran persona, tú eres un buitre”, soltó.

Uno de los inconformes también mojó a “Pepín” y en respuesta él sólo dijo “gracias, gracias”, además de que alzó la mano en señal de despedida. “Lárgate, maldito”, “A Balancán se le respeta”, le siguieron gritando los pobladores.

Antes de ello, durante la reunión, el titular de la Secretaría de Gobierno estatal afirmó que las demandas interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra estudiantes, maestros y personal administrativo del Instituto durante sus protestas, serían retiradas por la directora Mari Carmen Bravo Guzmán. Asimismo, afirmó que no habría represalias contra nadie.

El 12 de mayo de 2025, cuestionada respecto al operativo policiaco contra estudiantes en Balancán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no debería haber represión.

“La semana pasada se dio un operativo policiaco en Tabasco donde se reprimió a estudiantes, quisiera saber su opinión sobre este tema, usted fue activista estudiantil, ¿qué piensa de esto?”, le preguntó un reportero. “No debe haber represión, nunca”, respondió la mandataria nacional.

Asimismo, Sheinbaum Pardo respaldó al gobernador de Tabasco y afirmó que había veces que los operativos eran decisión de algún mando policial y no de los mandatarios estatales.

“Entiendo que ya hay diálogo entre, el gobernador May está tomando cartas en el asunto, no, no es necesario, a veces ocurre que es decisión de un mando policial, no del gobernador, entonces Javier, pues es un compañero muy bueno, muy buen gobernador, y sé que él está ya en diálogo con los estudiantes y tomando medidas para que esto no se repita”, expresó la presidenta.

El mismo día, durante una conferencia de prensa, May Rodríguez aseguró que había opositores infiltrados en las protestas estudiantiles, porque, según él, estaban interesados en mantener el control del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos.

El mandatario estatal incluso señaló que el 7 de mayo de 2025 decidieron utilizar la fuerza policial para disolver un plantón que llevaba un mes en la región ubicada a 190 kilómetros de Villahermosa, porque, según afirmó, algunos de esos infiltrados tenían bombas molotov, listas para usarse.

“Hay muchos intereses ajenos al Tecnológico, porque lo ven como el último bastión, se atrincheran ahí los opositores al Gobierno y los que fueron derrotados en elección pasada, entonces están, no son muchos, no tienen ningún interés de desestabilizar, porque no son parte de la institución, entonces eso nos queda muy claro”, argumentó May Rodríguez.

“Entonces el día que se liberó la vialidad, había información, tenían infiltrados ya a los jóvenes, tenían preparado bombas molotov para llevar a cabo un mayor acto de violencia. Están en su derecho los jóvenes y maestros en manifestarse”, enfatizó el gobernador.

“Lo único que pedimos es que no afecten a terceros, lo hagan de manera pacífica, puedan ellos plantear sus peticiones y habíamos avanzado con ellos, con los jóvenes, estudiantes, un pliego petitorio, el tema de la auditoría”, insistió el mandatario estatal.

“Pero al salir de la reunión ya dijeron que no afectara, entonces se fueron radicalizando quienes no quieren que avance en el desarrollo”, indicó May Rodríguez, quien añadió que los supuestos opositores, de los cuales no dio más detalles, tenían el control de medios de comunicación y redes sociales.

El 7 de mayo de 2025, la Secretaría de Educación Pública estatal informó que la académica Mari Carmen Bravo Guzmán fue designada como nueva directora del Instituto Tecnológico de Los Ríos.

Asimismo, horas antes de que se formalizara la renuncia de Pérez Martínez, el titular de la Secretaría de Gobierno tabasqueño había informado que se nombraría un nuevo director e iniciaría una auditoría para revisar su gestión.

“Se va a nombrar a un director interino en el Tecnológico de Balancán, en tanto se lleva a cabo la auditoría para que no haya malentendidos de que el director está metiendo manos”, anunció el funcionario estatal.

López Obrador afirmó que el retiro del plantón de alumnos y padres de familia había sido impulsado por el gremio empresarial de Balancán. La Guardia Nacional y la Policía Antimotines estatal encontraron explosivos en el plantón, circunstancia que los obligó a usar gas pimienta, comentó.

“Se actuó hoy con los antimotines para desbloquear la entrada de Balancán a petición de los organismos de los empresarios de Balancán, que estaban planteando que esa arteria no podía estar cerrada”, aseguró el hermano del ex mandatario nacional.

“Sucedió qué ahí tenían el interior del Tecnológico de Balancán algunos explosivos y entró la Guardia Nacional y tuvo que tirar algunos gases lacrimógenos para dispersar sin ningún incidente mayor”, acusó López Obrador.