Desde el 2018 a la fecha suman cinco veces que habitantes de comunidades de municipios de Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan, Coyuca de Catalán y Chilpancingo han confrontado con elementos del Ejército para impedirles la destrucción de sus plantíos y por la exigencia a los gobiernos de sus demandas sociales. Aquí el recuento:

En abril del 2019, habitantes de la comunidad de Campo Morado, Heliodoro Castillo, retuvieron a un grupo de militares en protesta porque destruían sus plantíos de amapola.

En el 2018, habitantes ñomndaa de las comunidades Santa Cruz Yucucani y Juquila Yucucani, municipio de Tlacoachistlahuaca, retuvieron a 100 militares que pretendían ingresar a este territorio para destruir plantíos de amapola.

En febrero del 2021, pobladores de la comunidad de Los Hoyos, Heliodoro Castillo, atacaron con piedras y palos a elementos del Ejército cuando destruían plantíos de la flor en las inmediaciones del lugar.

Durante diciembre del 2020 un grupo de campesinos de la comunidad de San Miguelito, también de Heliodoro Castillo, impidieron que militares destruyeran sus plantíos de amapola.

“Aquí no hay nada, estamos jodidos y no hay forma de hacer dinero y es lo único que tenemos para hacernos de un dinerito; además, no estamos robando”, dijo aquella vez un campesino durante una protesta al momento que los militares pretendían arrasar con los plantíos de amapola.