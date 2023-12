El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar a que mejorara el Tren Maya porque era un proceso que, según él, apenas estaba iniciando.

“Lo otro, que no hay cochinita, no hay panuchos, no hay chanchamitos, sino paninis, ja, ja, ja, ja, ja. Y que la carta de los servicios de alimentos tienen paninis y que es carísimo, ya poco a poco lo vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen, está iniciando”, dijo.

Ante las imágenes difundidas a través de las diversas redes sociales, de personas durmiendo durante el trayecto, el titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que dicho medio de transporte permitía la relajación, además de que dijo que el avión, el autobús y el helicóptero eran más tensos.

“Dicen en el [diario] Reforma que es muy aburrido el Tren Maya, ¿por qué no pones la foto del Reforma [...] Este es, van dormidos y dicen que qué aburrido, pero yo vi otra, aburridísimos. Imagínense, una de las cosas buenas que tienen los trenes es que a diferencia del avión, el autobús, relajan, va uno en un tren y va uno platicando, va uno relajado, relajado, relajado”, señaló.

El avión es un poco más tenso, el autobús también y ya ni hablar del helicóptero, además de la tensión, vibra mucho, estropea [...] Un tren, si van dormidos es que van despreocupados, ojalá pudiese yo dormirme así”, agregó López Obrador.

Según lo publicó el citado rotativo, el 17 de diciembre de 2023, el primer viaje público en el Tren Maya duró cuatro horas más de lo anunciado, debido a que bajaba su velocidad a 29 kilómetros por hora.

Por su parte, el director de Tren Maya SA de CV, Óscar Lozano Águila, aceptó que no llegaron los 221 pasajeros por falta de transporte a la estación de San Francisco, de Campeche. “¿Has visto algún lugar donde no haya trabajos?”, justificó el general respecto a las obras inconclusas.

López Obrador develó, el 15 de diciembre de 2023, en la Estación San Francisco -ubicada en kilómetro 18 del Periférico Pablo García y Montilla, en la colonia Nuevo San Antonio Ebulá-, la placa de inauguración de la primera etapa del Tren Maya, en la ruta que va de Campeche -capital del estado homónimo- hasta Benito Juárez (Cancún), en Quintana Roo.