‘Podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero nunca nos subordinamos’: Sheinbaum marca postura frente a EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el sábado, en referencia a la relación con Estados Unidos, que “nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, luego de que en días recientes el Mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó con lanzar ataques terrestres contra cárteles de la droga en territorio mexicano.

Durante la entrega de Programas del Bienestar en Petatlán, Guerrero, Sheinbaum sostuvo que, aunque México dialoga y trabaja con todas las naciones, la soberanía es innegociable.

“Podemos colaborar, podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera, pero como he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, afirmó.

A ello añadió que entre ambos gobiernos “somos dos países iguales” y que “hay algo que no está a negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria”.

El viernes, en su conferencia matutina llevada a cabo en Acapulco, la Presidenta dijo que buscará estrechar la comunicación con Washington tras las más recientes afirmaciones de Trump, quien aseguró que comenzará a “atacar por tierra a los cárteles”.

En entrevista con Fox News, el Presidente estadounidense afirmó que “los cárteles están controlando México” y justificó posibles acciones de fuerza al sostener que estos grupos “matan 250 mil personas en nuestra nación cada año”.

La Casa Blanca ha reiterado en semanas recientes su disposición a intervenir de manera directa ante lo que describe como “tremendo control” de los cárteles sobre México.

Incluso Trump declaró que, en varias ocasiones, ha ofrecido a Sheinbaum ayuda militar para enfrentar a estas organizaciones, pero “ella ha respondido con la negativa”.

Ante ello, Sheinbaum anunció que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a sostener encuentros, de ser necesario, con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para reforzar la coordinación bilateral.

Señaló que existe un canal de trabajo conjunto y que México ya comparte información en materia de seguridad, pero consideró fundamental “estrechar más la relación, la información... que tengan toda la información”.

Durante el evento en Petatlán del sábado, la Presidenta dedicó gran parte de su intervención a explicar los principios de su gobierno y el alcance de los programas sociales para 2026.

Defendió los bases de la Cuarta Transformación y reiteró el postulado de que “Por el bien de todos, primero los pobres”, al que calificó como “una guía, un principio, una máxima y un modelo económico a seguir”.

En su repaso de resultados, destacó que durante la administración anterior “en seis años 13.5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza” y que por primera vez “hay más mexicanos en clase media que en pobreza”. También defendió el aumento al salario mínimo al señalar que en “7-8 años ha aumentado 150 por ciento en términos reales” sin provocar inflación ni afectar la inversión.

Sheinbaum enumeró además becas para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, apoyos a personas con discapacidad y el programa “Salud casa por casa”, mediante el cual enfermeras y enfermeros visitan directamente los hogares para evaluar la salud de la población y garantizar acceso a medicamentos gratuitos.

Asimismo, la Mandataria subrayó el reconocimiento al trabajo de cuidados que realizan las mujeres y justificó la nueva Pensión Mujeres Bienestar: “Es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas”.