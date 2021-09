‘Podría dejar la Presidencia sin sentirme mal’, dice AMLO al destacar los logros de su Gobierno

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que uno de los mayores logros en sus casi tres años de Gobierno es que se lograron sentar las bases para la transformación del país, lo cual “es un timbre de orgullo”, por lo que también aseguró, que si perdiera en la consulta de revocación de mandato se iría de la Presidencia de la República con su consciencia tranquila y sin “sentirse mal”.

Ello durante su Tercer Informe de Gobierno, mismo que comenzó las 10:00 horas de este miércoles, en el recinto Juárez del Palacio Nacional, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, evento en el cual únicamente estuvieron presentes los miembros del Gabinete Federal.

“Un retroceso no sería cosa fácil, vamos bien y la gente va a votar el próximo año para que continúe en la Presidencia hasta 2024, declara. No dejaremos ningún pendiente y cuando esté entregando la banda presidencial, diré a los cuatro vientos: ‘Misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón’, fue la afirmación con la que finalizó su discurso.

“Ya están sentadas las bases, puedo afirmar que ya logramos ese objetivo, repito, sentar las bases para la transformación de México. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena, el derecho a la información no se censura, no se violan derechos humanos”, insistió, antes, el mandatario nacional.

Aunado a lo anterior, agradeció a su gabinete y al pueblo por su respaldo y confianza. Asimismo, llamó a seguir atendiendo a los más pobres, tal como, dijo, lo escribió en su libro ‘A la mitad del Camino’, publicado por Grupo Planeta. También pidió no olvidar la historia ni el pasado, y enfatizó que todo lo alcanzado es fruto del trabajo de servidores públicos que tienen dedicación y entrega, además de honestidad y compromiso, destaca.

“Debemos seguir aplicando el criterio de que por el bien de todos primero los pobres. Como lo escribí en la introducción de mi nuevo libro, A la mitad del camino, es tan importante lo logrado hasta ahora, en este periodo, que hasta podría dejar ahora mismo la Presidencia sin sentirme mal con mi conciencia, que es lo que estimo más importante en mi vida”, comentó López Obrador.

Añadió que ahora se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo, y que a pesar de la crisis sanitaria por la pandemia, no dejó de trabajar para lograr la Cuarta Transformación y de luchar contra “la peste de la corrupción”, además de que, según, no ha dejado a nadie en el “desamparo”.

“Ya están sentadas las bases de la transformación de México; puedo afirmar que ya logramos ese objetivo [...] No se censura, no hay fraudes electorales [...] Se gobierna con austeridad y autoridad moral, y no se tolera la corrupción”, dijo el mandatario nacional.

“Es mucho lo realizado y sería difícil dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado por el bien del pueblo y de la Nación. ¿Cómo podrían los conservadores quitar las pensiones, las becas a los estudiantes pobres? ¿Cómo volver al lujo, a las extravagancias en el ejercicio del Gobierno?

“¿Cómo retornar a la privatización depredadora de los bienes públicos? ¿Cómo lograrían que volviera a imperar la corrupción? Un retroceso no sería cosa fácil [...] Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar en marzo próximo porque continúe mi periodo, porque continúe hasta finales de septiembre de 2024”, insistió.

“Si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial diré a los cuatros vientos: misión cumplida, me voy a Palenque y les dejo mi corazón”, añadió el político tabasqueño.