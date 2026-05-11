$!Policía desaloja con violencia a productores de frijol en Zacatecas que protestaban en acceso a concierto por el Día de las Madres

Productores de frijol y ciudadanos que se solidarizaban con su protesta fueron golpeados y desalojados la tarde de este sábado de uno de los accesos al Multiforo, en la ciudad de Zacatecas, donde esta noche se llevaría a cabo un concierto por el Día de las Madres, mientras exigían al gobierno estatal y federal el cumplimiento de la entrega de mil 500 toneladas del Programa de Acopio de Frijol. De acuerdo con los reportes, durante el operativo policiaco, ocho personas —entre campesinos, estudiantes y mujeres que acompañaban la manifestación— fueron detenidas.

Los inconformes mantenían bloqueado uno de los accesos al recinto ferial tras varios días de protestas en el Congreso local y el Palacio de Gobierno, en demanda de que se respetaran los compromisos firmados entre las autoridades estatales y federales para la recepción del grano.

Un operativo anunciado Horas antes del desalojo, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, difundió un video en redes sociales en el que aseguró que “desde el día jueves hemos observado como las protestas de algunos representantes, líderes de productores y productoras de frijol en el estado de Zacatecas se han radicalizado”. Reyes sostuvo en su mensaje que, aunque el gobierno estatal respeta la libre manifestación, en este caso “estamos observando que se está transgrediendo el límite de esta libre manifestación y el respeto del derecho a terceros” y afirmó que “algunos actores políticos, específicamente de la oposición están tratando de utilizar este movimiento para generar inestabilidad en el estado”. Al explicar el trasfondo del conflicto, el funcionario relató que el 29 de marzo se firmó un convenio entre representantes de productores de frijol, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría del Campo y un notario público, y que en la cláusula tercera se estableció el compromiso de gestionar ante Alimentación para el Bienestar la recepción de 15 toneladas para 300 nuevos registros. Señaló que desde entonces el gobierno estatal ha dado acompañamiento a ese grupo y que la instancia federal informó que el acuerdo “no solamente se ha cumplido, sino que se ha accedido”.

En su mensaje, Reyes afirmó que los productores firmantes del convenio habían acopiado mil 951 toneladas de frijol desde la firma del acuerdo, beneficiando a 441 productores, y sostuvo: “Es decir, el compromiso está cumplido”. Añadió que si existiera alguna inconformidad, ésta debería ser aclarada ante la instancia federal competente y que “el gobierno del estado no tiene absolutamente nada que ver”. El secretario aseguró también que el tono de las protestas “se ha salido de control”, que el día previo “han hecho uso de la violencia, han ofendido a la gente, han tratado de atemorizar a algunas personas” y que en Palacio de Gobierno algunos manifestantes lanzaron amenazas. El funcionario atribuyó la escalada del conflicto a intervención de la oposición: “Queremos hacer el llamado a que regresemos a la calma, a que no se utilice la violencia, a que no se amenace y sobre todo a estos actores políticos que están metiendo las manos en esta manifestación, que muchos de ellos incluso están financiando esta manifestación y que están generando violencia en la ciudad de Zacatecas”. Recordó además que el concierto de esta noche con Ricardo Montaner era un evento esperado por las familias zacatecanas y que los bloqueos estaban “afectando los derechos de terceros”. La UAZ exige privilegiar el diálogo Tras darse a conocer la intervención policiaca y las detenciones, la Universidad Autónoma de Zacatecas hizo público un pronunciamiento en el que llamó a que prevalezca la vía institucional para resolver el conflicto. La institución exhortó a “privilegiar el diálogo, el entendimiento institucional, el respeto a los derechos humanos y la construcción de acuerdos como las vías fundamentales para atender y dirimir cualquier diferencia entre los distintos sectores sociales y las autoridades correspondientes”. La UAZ subrayó que toda manifestación social debe realizarse “en un marco de respeto, legalidad y civilidad, salvaguardando en todo momento la integridad y dignidad de las personas” y expresó “preocupación y rechazo ante cualquier uso excesivo de la fuerza pública que pudiera poner en riesgo la integridad y seguridad de integrantes de nuestra comunidad estudiantil y de la ciudadanía en general”.

La institución indicó que se mantiene en comunicación con autoridades para dar seguimiento a la situación de estudiantes involucrados y refrendó “su compromiso con la paz social, la convivencia democrática y el fortalecimiento de una cultura de respeto y entendimiento entre la ciudadanía, el gobierno y los distintos sectores de la sociedad zacatecana”. El PRI nacional condena la represión El Partido Revolucionario Institucional (PRI) nacional también reaccionó a los hechos ocurridos en Zacatecas. En una publicación difundida este mismo sábado, el partido condenó la actuación del gobierno estatal: “Condenamos la represión contra las y los campesinos de Zacatecas por parte del gobierno de Morena”. El PRI acusó que, ante la incapacidad de dar respuesta a las demandas de los productores, las autoridades “recurren a la violencia, la intimidación y las detenciones” y afirmó: “Así de valientes deberían ser para detener a los narcopolíticos de su partido, y no al pueblo que lo único que busca es vivir en condiciones dignas”. El partido expresó su solidaridad con los productores del campo y acusó que éstos “han sido abandonados por los gobiernos de Morena”.