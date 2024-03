Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche, convocaron a una “manifestación pacífica” -que se llevaría a cabo el 13 de abril del presente año-, en demanda de la destitución de la titular de dicha institución, Marcela Muñoz Martínez.

La noche del 20 de marzo de 2024, elementos de la PEP, en compañía de familiares y ciudadanos, marcharon en la capital homóloga de Campeche, para exigir a la gobernadora, la destitución de Muñoz Martínez, como titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de dicha entidad.

Los policías estatales, quienes estaban en paro desde el 16 de marzo de 2024, aseguraron que Muñoz Martínez no los respaldaba con uniforme y protección correcta, además de que ejemplificaron el motín del día 15 del mismo mes y año, en el que se registraron uniformados heridos y presuntos abusos sexuales.

Los elementos de la PEP también reclamaron la destitución de Antonio Sardán Solís, director de dicha institución, por enviar a policías de la división “Mujer Valiente”, al Centro de Readaptación Social (Cereso) San Francisco Kobén, sin informarles respecto al operativo para el traslado de reos y sin el equipo necesario.

Además de que en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, las policías de la división “Mujer Valiente” fueron recibidas por reos, con piedras, palos machetes y hasta bombas molotov, además de sufrir abusos sexuales durante el operativo.

“¿Por qué ahora usted nos traiciona así? ¿Díganos señor presidente [Andrés Manuel López Obrador], qué nos tiene que pasar para que ponga atención a lo que está pasando en Campeche, a caso uno de nosotros tiene que morir, a caso nuestras vidas no tienen valor?”, dijeron los elementos de la PEP estatal, a través de un comunicado.

“Es decepcionante ver cómo ha respaldado a la gobernadora [Layda Elena Sansores San Román], ignorando nuestras legítimas defensas [...] Convocamos a toda la ciudadanía de Campeche a una megamarcha para recibir a nuestra gobernadora después de sus vacaciones, el 13 de abril en el Asta Bandera, porque el pueblo pone y el pueblo quita, con el pueblo todo, y sin el pueblo nada”, puntualizaron los policías estatales.

El mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, AMLO defendió a la gobernadora campechana, a quien consideró como honesta, además de que acusó “mano negra” detrás de las manifestaciones de policías estatales.

“Todo nuestro apoyo a Layda Sansores. Que lo resuelvan allá, pero sí dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora, también [a los policías], pero le recomendaría a los policías de Campeche, que lleguen a un acuerdo con Layda, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos”, enfatizó AMLO.

“Y que no se dejen manipular porque hay mano negra, de los politiqueros, no puedo hablar de quién pero, entonces, que no se dejen manipular y a los manipuladores también mandarles un mensaje, que jueguen limpio, se ven mal, además se les revierte, porque todo eso que hacen tienen un efecto de búmeran“, abundó.

“Que le tengan confianza a Layda, si hubiera abusos de autoridad, se van a castigar, pero lo que está sucediendo en Campeche, fundamentalmente, es una manipulación con propósitos politiqueros. Son los corruptos, los que están detrás ¿más claro? Y ya, no me vayan a cepillar”, finalizó.