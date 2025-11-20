$!Policías frenan marcha de la Generación Z antes de llegar al Zócalo; ‘¡déjennos pasar!’, exigen manifestantes

Manifestantes de la llamada Generación Z buscan llegar al Zócalo de la Ciudad de México luego de que culminara el desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, a escasos metros del Zócalo, policías bloquearon nuevamente el paso de la marcha en la calle 5 de Mayo, esquina con Palma. Esto provocó el grito de “¡déjennos pasar!”, de los manifestantes.

El cerco de policías también se extendió hasta la calle de Francisco I. Madero, el principal acceso a la Plaza de la Constitución. “¡Libertad, libertad!”, corearon algunos de los manifestantes en calles aledañas, mientras buscaban ingresar al primer cuadro de la ciudad.

El primer bloqueo ocurrió a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, cuando elementos de Seguridad Pública de la Ciudad de México con escudos antimotines impidieron el paso en Paseo de la Reforma. En la zona se registró la presencia de integrantes del Gobierno capitalino.

La marcha se reanudó luego de ser detenida ante la presencia de los elementos de seguridad, quienes esperaron con extintores y escudos antimotines a que concluyera el desfile de integrantes de las Fuerzas Armadas.

A diferencia de la protesta anterior en la que se registraron enfrentamientos con policías y detenciones de manifestantes, en la marcha de este jueves se observó menor afluencia.

Algunas personas, que se identificaron como padres de jóvenes de la Generación Z, se pronunciaron en contra de las detenciones hechas por autoridades capitalinas.