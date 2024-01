El ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León declaró que había una gran preocupación por los temas económicos y políticos, por lo que se debería ser considerablemente más reflexivo y no hacer simplemente referencia a grandes etiquetas.

“Cada vez que algún político no entiende algunas cosas, quiere insultar a alguien, le dice ‘neoliberal’. A mí no me trae, porque desde niño me declaré liberal. Soy un liberal decimonónico, clásico, tradicional y desgraciadamente ya no tengo nada de neo. Por ejemplo, en la actualidad, la economía de mercado, o el capitalismo, o el neoliberalismo, que todavía nadie ha explicado, es un término muy popular”, indicó.

Durante su participación en un evento organizado por la banca de inversión Grupo Financiero Actinver, llevado a cabo en la Ciudad de México, Zedillo Ponce de León afirmó que en América Latina y en México se habían abierto espacios al populismo.

Asimismo, explicó que este tipo de liderazgos decían fomentar la democracia, aunque en la práctica buscaban erosionarla.

”En el pasado, algunos lograban apoderarse del poder con los militares. Lo que ha sucedido es que, han aprendido cómo funciona el sistema, y les gusta la democracia hasta que acceden al poder y una vez que ya han accedido, buscan erosionar la democracia. Es un problema muy serio, porque la forma de acceder vía democrática es vía el engaño, la demagogia y el populismo”, enfatizó.

Hizo hincapié en que desde “el populismo” se buscaba erosionar las bases democráticas. Además, detalló que otro mecanismo de los gobiernos populistas era tener injerencia en otros poderes.

“Las fallas de algunas políticas del pasado han provocado la apertura de espacios para que el populismo haya renacido en algunos de nuestros países [...] Vemos países en los que el liderazgo político llegó al poder con la democracia, que todos los días dice que el país vive en democracia, pero todos los días trabaja para erosionar las bases de la democracia. Lo hace buscando eliminar los pesos y contrapesos del poder público, los organismos autónomos, debilitarlos con muchos procedimientos”, señaló Zedillo.

“Creo que el mayor reto es proteger la democracia, si protegemos la democracia, si evitamos esta regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos las heridas que se le han causado, entonces, soy optimista”, dijo.

”[Los gobiernos populistas] procuran tener un Congreso sumiso, mayoritario hasta donde se puede, y cuando alguno de los otros poderes del Estado trata de cumplir su trabajo constitucional, se dedican a buscar la manera de que ese poder esté integrado por individuos que se van a apegar no a lo que dice la Constitución sino a lo que quiere y desea el soberano [...] ¿Es realmente una democracia cuando se debilitan los contrapesos, cuando se cuestiona la legitimidad del poder judicial, cuando se atacan y destruyen otros órganos del estado?”, añadió.

El martes 23 de enero de 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó que su predecesor estaría en México, le lanzó tres preguntas, una sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) -creado en 1990, durante la Administración de Carlos Salinas de Gortari, para que la deuda privada de la banca pasara a ser pública-, otra sobre las reformas al sistema de pensiones y, una más, sobre los ferrocarriles.

El FOBAPROA surgió como una respuesta para enfrentar posibles crisis financieras y el supuesto de que éstas pusieran en peligro la liquidez de los bancos. Así, en caso de emergencia, dicho Fondo se utilizaría para comprar las deudas de los bancos y otorgarles capital.

“Ahora que viene Zedillo me gustaría hacerle tres preguntas: una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOBAPROA, porque lo traen de expositor, como a [José María] Aznar [López] de España, que conteste eso”, pidió AMLO.

“Lo segundo que conteste ¿por qué envió al Congreso [de la Unión] una reforma de pensiones en donde el trabajador al jubilarse no va a recibir ni el 50 por ciento de su salario?, ¿qué lo llevó a dañar a los trabajadores?, ¿por qué lo hizo? ¿no sabía lo que iba a significar esa reforma a las pensiones?”, planteó.

¿Hicieron mal el cálculo? ¿La corrida financiera? Esa sería la segunda que explicara. Una tercera es ¿por qué durante su Gobierno no aumentó el salario mínimo?, sino al contrario, se redujo el poder de compra del salario. Dije tres, pero tengo muchas más”, cuestionó-

También comentó que éste era un buen momento para que Zedillo Ponce de León explicara por qué puso fin al transporte de pasajeros por vía de ferrocarril.

“¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros y se fue a trabajar de asesor a la empresa estadounidense que le entregó los ferrocarriles nacionales?”, preguntó López Obrador, respecto a que el ex presidente estuvo en el directorio de Union Pacific, operadora de FERROMEX, y ésta última, compañía surgida de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México.