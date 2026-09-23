Polo baja a categoría 4, pero mantiene vientos de 250 km/h frente a Guerrero

El huracán Polo descendió de categoría 5 a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este 23 de septiembre, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de 305 kilómetros por hora.

Según el reporte difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil a las 4:12 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicó a 300 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 540 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

En su reporte de las 3:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que Polo se mantenía como un huracán de gran intensidad, aunque ya degradado a categoría 4.

En el corte de las 6:00 horas, el sistema redujo un poco más su fuerza, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295 kilómetros por hora.

A esa hora, el centro del ciclón se localizó a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo.

El SMN precisó que el huracán, que había permanecido estacionario, comenzó a desplazarse hacia el norte a una velocidad de 4 kilómetros por hora.

El gráfico de seguimiento difundido por la CNPC mostró la posición del sistema frente a Acapulco y una trayectoria pronosticada con giro hacia el noroeste, en paralelo a la costa del Pacífico mexicano.

Según la CNPC, las bandas nubosas de Polo ocasionarían lluvias puntuales intensas en el sur de Jalisco, en Colima, en el oeste y la costa de Michoacán, así como en la costa y el oeste de Guerrero.

Para el oeste de Oaxaca, la dependencia pronosticó lluvias puntuales muy fuertes.

El SMN previó rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 7 a 9 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, así como oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Jalisco y Oaxaca.

El organismo mantuvo una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, y una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Su pronóstico ubicó a Polo como huracán categoría 4 durante los próximos días, con una disminución gradual de sus vientos.

La Secretaría de Marina informó el cierre a la navegación de los puertos de Manzanillo, Colima; Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, en Guerrero; y Lázaro Cárdenas, Michoacán, con restricciones para embarcaciones mayores y menores.

La medida aplicó para las actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras y ribereñas.

Los gobiernos de Guerrero y Michoacán, así como autoridades de zonas de Oaxaca, Jalisco y Colima, suspendieron las clases este miércoles ante las condiciones asociadas con el huracán.

La Secretaría de Educación Guerrero confirmó la suspensión en las regiones Costa Grande, Acapulco, Sierra, Costa Chica y Montaña.

El Gobierno de Guerrero habilitó de manera preventiva 64 refugios temporales en las regiones Costa Grande, Acapulco y Costa Chica, disponibles para las personas que requieran resguardo.

Pese a la baja de categoría, la franja costera de Guerrero registró fuertes vientos, lloviznas e intenso oleaje.

Polo registró un proceso de intensificación acelerada. La tarde del 21 de septiembre sus vientos pasaron de 75 a 175 kilómetros por hora en un lapso de tres horas, y posteriormente el sistema alcanzó la categoría 5 frente a las costas de Guerrero.

El lento desplazamiento del ciclón prolongaría la permanencia de las lluvias sobre las entidades del Pacífico sur y centro, con riesgo de deslaves, desbordamiento de ríos y arroyos, e inundaciones en zonas bajas.

La CNPC y el SMN exhortaron a la población a atender los avisos oficiales y las indicaciones de las autoridades de Protección Civil estatales y municipales.