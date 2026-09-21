Polo se convierte en huracán; Sinaloa, en alerta por lluvias

La tormenta tropical Polo se intensificó a huracán categoría 1 este 21 de septiembre frente a las costas de Guerrero y Michoacán, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, mientras el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el sur de Sinaloa.

Según el pronóstico del SMN, las precipitaciones en Sinaloa, asociadas al monzón mexicano y a la inestabilidad atmosférica en el noroeste del País, podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

El organismo también previó mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de la entidad, además de vientos del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó la evolución del sistema y prevé que continúe fortaleciéndose durante las próximas horas.

El pronóstico oficial del SMN contempla que Polo alcance la categoría 2 el 22 de septiembre de 2026, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora y rachas de 195 kilómetros por hora, y que se convierta en huracán mayor de categoría 3 hacia el mediodía del día 23 de septiembre, con vientos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora. Algunos escenarios contemplan que llegue a la categoría 4.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, explicó en conferencia de prensa que el ciclón mantendría inicialmente un desplazamiento errático, para después recurvar hacia el noroeste y avanzar de manera paralela a la franja costera de Guerrero, Michoacán y Colima.

Según las estimaciones oficiales, el punto de mayor aproximación a las costas del país ocurriría el 24 de septiembre de 2026, y hasta el momento el pronóstico no contempla que el sistema toque tierra.

El meteorólogo Juan Espinosa Luna planteó la posibilidad de que Polo alcance las costas de Sinaloa hacia el fin de semana del 26 y 27 de septiembre de 2026, por lo que recomendó monitorear su evolución durante los próximos días. Esa proyección no forma parte del pronóstico oficial del SMN.

La Comisión Nacional del Agua estableció una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

En esa región, el pronóstico prevé acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros, con máximos aislados de hasta 300 milímetros, hasta el 24 de septiembre de 2026, así como olas de entre 3 y 4 metros de altura en las costas de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.

El sistema se originó como la depresión tropical Diecisiete-E, que el SMN detectó el 20 de septiembre de 2026 al sur de las costas del Pacífico mexicano.

De forma simultánea, en el Océano Pacífico se formó la tormenta tropical Odalys, que se localizó a 2 mil 240 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sin representar riesgo para el territorio nacional.

La Conagua mantuvo el llamado a la población a consultar los avisos meteorológicos oficiales debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje previstas en la vertiente del Pacífico durante los próximos días.