Polo se degrada a baja presión remanente sobre Chihuahua

El ciclón Polo se debilitó a baja presión remanente sobre Chihuahua tras atravesar el noroeste de México como huracán categoría 2 y mantener en alerta al occidente del País durante más de una semana.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que el sistema disminuyó la fuerza de sus vientos máximos sostenidos hasta los 55 kilómetros por hora, con rachas de 75 kilómetros por hora.

Su centro se ubicó a 15 kilómetros al noroeste de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y a 200 kilómetros al suroeste de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Polo tocó tierra el 28 de septiembre de 2026 como huracán categoría 1 en Guaymas, Sonora, después de haber impactado el municipio de Comondú, Baja California Sur, durante la madrugada de ese mismo día.

El ciclón se formó como tormenta tropical la noche del 20 de septiembre de 2026 y en menos de dos días se intensificó hasta la categoría 5, con la que avanzó frente a las costas del Pacífico mexicano.

Pese a su debilitamiento final, Polo dejó un registro excepcional al acumular más de 48 horas no consecutivas como huracán categoría 5, con lo que superó marcas anteriores de permanencia con esa intensidad en el Pacífico oriental, según el SMN.

A su paso paralelo al litoral del Pacífico, el meteoro provocó lluvias y vientos intensos en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, entidades que permanecen en alerta por la tormenta tropical Rachel.

Según el último reporte del SMN, Rachel avanza hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora.

Las autoridades prevén que el sistema se convierta en huracán en las próximas horas.

Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco continuarán bajo alerta por lluvias de torrenciales a muy fuertes, con oleaje de hasta seis metros de altura en algunas zonas de la costa.

Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores.