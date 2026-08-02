$!‘Poncho la Quiringua’: quién es el líder criminal sancionado por Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos puso en la mira desde 2025 a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, quien es identificado como líder del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos. En sus sanciones lo señaló de reclutar a exmilitares y policías de Colombia para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobierno de Estados Unidos, que encabeza el presidente republicano Donald Trump, ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara al arresto o condena de “Poncho la Quiringua”, quien cuenta con una acusación formal en el Distrito de Columbia por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego formulada en julio de 2023.
El Servicio de Investigaciones de Seguridad (HSI, por sus siglas en inglés) comenzó su investigación sobre las actividades de narcotráfico de Cárteles Unidos, incluida la facción del Cártel de Los Reyes, en Knoxville, Tennessee, en 2019.
Las indagatorias sobre un accidente automovilístico local y la recuperación de una cantidad sustancial de metanfetamina condujeron a un operativo en Atlanta, Georgia, que resultó en una mayor incautación de metanfetamina, además de pastillas de fentanilo y heroína.
El HIS rastreó el tráfico de drogas ilegales hasta México y Cárteles Unidos. La investigación reveló que Alfonso Fernández Magallón había estado traficando sustancias controladas a Estados Unidos durante décadas. “Poncho la Quiringa” controlaba pistas de aterrizaje utilizadas por aviones que transportaban cocaína desde Colombia a Michoacán.
Cárteles Unidos: organización terrorista
En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra Cárteles Unidos y Los Viagras por sus “vínculos con el terrorismo, el narcotráfico y la extorsión en el sector agrícola mexicano”. Además, los acusó de causar un “derramamiento de sangre significativo en México y Estados Unidos mediante la promoción del narcotráfico y la violencia”.
Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera. El gobierno estadounidense señaló al grupo criminal como responsable de la producción de opioides sintéticos y su tráfico hacia el país norteamericano, además de dedicarse a la extorsión y a diversas actividades ilícitas.
“En su brutal conflicto con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), otra organización terrorista extranjera, Cárteles Unidos ha perpetrado actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden, desestabilizando aún más Michoacán”.
“Carteles Unidos también está vinculado al reclutamiento de mercenarios extranjeros y al uso de artefactos explosivos improvisados, que han provocado la muerte de soldados mexicanos”, señaló el Departamento del Tesoro.
Líderes de Cárteles Unidos sancionados:
- Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, jefe de Cárteles Unidos, es señalado por cometer asesinatos y operar el tráfico de drogas.
- Luis Enrique Barragán, alias “Wicho”, líder regional de Cárteles Unidos, involucrado en la extorsión relacionada con el aguacate.
- Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, ha reclutado a exmilitares y policías de Colombia para Cárteles Unidos.
- Edgar Valeriano Orozco, alias “El Kamoni”, es un colaborador cercano de Farias Álvarez y supervisa a los sicarios de Cárteles Unidos.