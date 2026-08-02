$!‘Poncho la Quiringua’: quién es el líder criminal sancionado por Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos puso en la mira desde 2025 a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, quien es identificado como líder del Cártel de Los Reyes, una facción de Cárteles Unidos. En sus sanciones lo señaló de reclutar a exmilitares y policías de Colombia para enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El gobierno de Estados Unidos, que encabeza el presidente republicano Donald Trump, ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara al arresto o condena de “Poncho la Quiringua”, quien cuenta con una acusación formal en el Distrito de Columbia por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego formulada en julio de 2023.

El Servicio de Investigaciones de Seguridad (HSI, por sus siglas en inglés) comenzó su investigación sobre las actividades de narcotráfico de Cárteles Unidos, incluida la facción del Cártel de Los Reyes, en Knoxville, Tennessee, en 2019.

Las indagatorias sobre un accidente automovilístico local y la recuperación de una cantidad sustancial de metanfetamina condujeron a un operativo en Atlanta, Georgia, que resultó en una mayor incautación de metanfetamina, además de pastillas de fentanilo y heroína.

El HIS rastreó el tráfico de drogas ilegales hasta México y Cárteles Unidos. La investigación reveló que Alfonso Fernández Magallón había estado traficando sustancias controladas a Estados Unidos durante décadas. “Poncho la Quiringa” controlaba pistas de aterrizaje utilizadas por aviones que transportaban cocaína desde Colombia a Michoacán.