Por huracán Polo, activan Alerta Azul en varios estados; incluye a Sinaloa

La cercanía del huracán Polo al noroeste del país llevó a la Coordinación Estatal de Protección Civil a emitir la Alerta Azul para municipios de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.

En Sinaloa, la alerta contempla municipios de la zona sur y representa un nivel de peligro bajo, aunque la trayectoria del ciclón podría generar lluvias fuertes y oleaje elevado en algunas zonas.

De acuerdo con los pronósticos, para este viernes se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en el sur de Sinaloa.