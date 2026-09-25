Por huracán Polo, activan Alerta Azul en varios estados; incluye a Sinaloa

La cercanía del huracán Polo al noroeste del país llevó a la Coordinación Estatal de Protección Civil a emitir la Alerta Azul para municipios de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
En Sinaloa, la alerta contempla municipios de la zona sur y representa un nivel de peligro bajo, aunque la trayectoria del ciclón podría generar lluvias fuertes y oleaje elevado en algunas zonas.
De acuerdo con los pronósticos, para este viernes se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en el sur de Sinaloa.
𝗔𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔́𝗡𝗗𝗢𝗦𝗘🟦 #AlertaAzul | Peligro Muy BajoCentro, Norte y Sur de #BajaCaliforniaSur; Centro, Centro-Norte y Norte de #Sinaloa; Sur y Oeste de #Sonora.𝗔𝗟𝗘𝗝𝗔́𝗡𝗗𝗢𝗦𝗘🟦 #AlertaAzul | Peligro Muy BajoSur y Oeste de #Colima; Noroeste y Suroeste de... pic.twitter.com/1xkyI8sySG— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX)
September 25, 2026
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Polo se mantiene como huracán categoría 5 y, de acuerdo con la actualización más reciente, registra vientos máximos sostenidos de hasta 285 kilómetros por hora. El ciclón continúa desplazándose hacia el oeste sobre el océano Pacífico.
Ante este escenario, Protección Civil llamó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada en redes sociales, debido a que las condiciones y pronósticos de los ciclones tropicales pueden cambiar conforme avanza el fenómeno.
La dependencia mencionó que continuará dando seguimiento a la evolución de Polo y pidió a la población de los municipios bajo Alerta Azul atender las recomendaciones de las autoridades.