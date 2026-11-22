De acuerdo con Morena, la Comisión, presidida por Alejandra Arias Medina, determinó cancelar el registro de Nápoles Pacheco en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero y retirarla de la presidencia del Consejo Estatal del partido en el Estado de México.

La decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido fue informada este viernes mediante el comunicado 161/2026, en el que dio a conocer la resolución del expediente CNHJ-MEX-374/2026, iniciado mediante un procedimiento sancionador por oficio.

Morena canceló la afiliación de Nancy Nápoles Pacheco y la destituyó como consejera presidenta del partido en el Estado de México, luego de que determinó que incurrió en conductas contrarias a los principios éticos y de unidad partidaria, en medio del proceso penal que enfrenta por la presunta simulación de su secuestro para exigir 40 millones de pesos al Ayuntamiento de Tenancingo y los señalamientos por un supuesto desfalco al erario municipal, cuando se desempeñaba como alcaldesa.

El órgano partidista consideró que la ex Alcaldesa incurrió en conductas que vulneraron las normas internas, particularmente por actos que afectan la equidad dentro de Morena y por los señalamientos públicos en su contra, que, sostuvo, perjudicaron la imagen de la organización política.

En su comunicado, Morena señaló que la resolución se sustenta en que Nápoles Pacheco se encuentra procesada penalmente por la presunta comisión del delito de simulación de secuestro, además de los señalamientos por un supuesto desfalco a las finanzas públicas municipales.

La Comisión concluyó que estos hechos trascendieron a la vida pública e institucional del país y tuvieron consecuencias para la imagen del partido.

“Morena no encubre a nadie y está en contra de la impunidad”, sostuvo el partido al justificar la decisión de sancionar a la ex Alcaldesa. También afirmó que actúa contra cualquier integrante de sus filas que incurra en conductas contrarias a los principios del movimiento.

La resolución representa el desenlace del procedimiento interno que Morena anunció el 18 de junio pasado, cuando informó que su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia había iniciado un proceso para suspender los derechos partidarios de Nápoles Pacheco, entonces presidenta municipal de Tenancingo.

En aquella ocasión, el partido dio a conocer que la solicitud para iniciar el procedimiento sancionador había sido presentada formalmente por Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena. El proceso buscaba determinar las consecuencias partidarias de las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra la entonces alcaldesa.



Las acusaciones por el presunto autosecuestro

La investigación de la Fiscalía mexiquense sostiene que Nancy Nápoles habría planeado su propio secuestro desde febrero de 2026, presuntamente con la participación de su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Oscar “N”.

Según la versión de las autoridades, el supuesto plan consistía en simular la privación de la libertad de la presidenta municipal para exigir un rescate de 40 millones de pesos al Ayuntamiento de Tenancingo.

Las indagatorias señalan que el dinero solicitado serviría para justificar un presunto desfalco que ya habría ocurrido en las cuentas del gobierno municipal. Para llevar a cabo la operación, los involucrados presuntamente pagaron 500 mil pesos a tres personas que participarían en la simulación del secuestro.