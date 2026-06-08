La preparación de la Copa del Mundo es una cosa seria para cada uno de los 48 seleccionados que formarán parte de la gran fiesta. En la antesala del Mundial 2026, se ve de todo, concentraciones tempranas, partidos de alta exigencia como forma de preparación, cambios de módulos o formaciones durante los entrenamientos y un sinfín de ejercicios y planificaciones tácticas en ejecución en concentraciones. Mientras todas las selecciones trazan sus planes para afrontar el nuevo torneo, con rivales ya confirmados y partidos venideros, existen un montón de mecanismos de preparación. Entre tantos planes, algunos pueden parecer extremos, como el de Inglaterra, quienes, además de prepararse, apuestan a lo inverso: dar menos información propia a sus rivales para que estos no se puedan preparar. Inglaterra ha demostrado que no planea filtrar sus entrenamientos al público. Este hermetismo inglés no es puro capricho, es una estrategia que planea evitar que los rivales “sepan” qué esperar de los británicos. La jugada, aunque exagerada, no deja de ser efectiva. De hecho, si consultamos aquí los pronósticos de los expertos de Legalbet, un sitio dedicado a reseñar plataformas de apuestas pero también a publicar pronósticos deportivos, notaremos que el planteamiento táctico es uno de los recursos de mayor peso a la hora de definir un partido, o al menos predecir su resultado. Entonces, ¿Inglaterra está haciendo bien? Bueno, para entenderlo hay que aclarar unas cuantas cosas.

La información como el activo más valioso del fútbol moderno

El fútbol atraviesa su punto más álgido en cuanto a planificación estratégica y administración de datos se trata. No solo se planifican mucho más los partidos y se emplean automatismos más complejos, sino que la información disponible, gracias a los grandes avances tecnológicos, es mucho mayor. Básicamente, un cuerpo técnico de fútbol ahora es una máquina de procesar e interpretar datos almacenados. Dicho de otra forma, la información es poder en el fútbol como en la vida misma, y ahora hay más información que nunca. Irónicamente, el grande tiene una gran desventaja en cuanto al acceso a la información. Por una parte, pueden tener equipos técnicos mucho mejor preparados y con mayor capacidad de gestión de información, pero por otra, los rivales más pequeños tienen menos datos disponibles que mostrar. Es más fácil hacer un seguimiento estadístico de los jugadores de Inglaterra que de los jugadores de Panamá. Por ende, el conjunto modesto es quien puede tener ventaja sobre el manejo de la información.

Métodos utilizados por Inglaterra en el Mundial 2026

Para Inglaterra, al ser una de las selecciones más mediáticas del mundo y con una prensa que cubre el deporte de manera impecable, es muy fácil que se difunda su plan táctico. Sin embargo, es precisamente esto lo que Tuchel quiere evitar, y su solución es emplear sistemas de anti-UAV y demás recursos antiespionaje que incluso tienen aplicaciones militares. En el Mundial 2026, los ingleses serán recordados por utilizar mecanismos como: ● Barreras visuales. Se usan lonas de alta densidad y vallas de tres metros para anular la visibilidad del campo de entrenamiento. ● Inhibición de frecuencias de espectro. Se bloquean las bandas de radiofrecuencia civiles utilizadas para el radiocontrol de drones comerciales. ● Monitoreo de dispositivos de telecomunicaciones. Se ejecutan protocolos estrictos que prohíben el uso de teléfonos o dispositivos de grabación a todo el personal utilero y de cocina. ● Patrullaje perimetral de los entrenamientos. Se evita el acceso o la visualización de los entrenamientos a personas que no sean autorizadas. Sin datos, los rivales no sabrán qué planea hacer el estratega alemán de cara al Mundial, una medida que protege datos que influyen directamente sobre el rendimiento de juego.

Los principales motivos de riesgo en la filtración de estrategias de juego

Muchos se preguntarán qué tan grave podría ser una fuga de datos sobre los entrenamientos. Bueno, podemos hacer la siguiente lista de elementos del juego que corren riesgos al ser filtrados: ● Jugadas a balón parado: Para las selecciones con una media de estatura alta, el balón parado puede ser una mina de oro. Filtrar sus jugadas planificadas puede romper por completo uno de los recursos más importantes de los ingleses. ● Prácticas de pateo: Se pueden filtrar los datos de preferencias de pateo. Esto resulta clave para penales o tiros libres. ● Lesiones y datos de condición médica: Los rivales pueden obtener datos de dificultades y posibles ausencias de jugadores titulares. Así pueden obtener indicios de posibles titulares. ● Cambios de formación dinámicos: El rival puede saber cómo se comporta el 11 tanto en ataque como en defensa. De esta manera, puede aprovechar puntos débiles y evitar “sorpresas”.

Pros y contras: ¿Realmente vale la pena mantener todo secreto?

La respuesta corta es sí, totalmente. Los entrenamientos son una fuente de información mucho más poderosa que los mismísimos registros estadísticos. Hablamos de datos de calidad máxima que revelan parte de lo que ocurrirá (o las intenciones) dentro del partido. Y no es descabellado protegerlos, ni mucho menos paranoia, en realidad, hay registros de espionaje en el pasado que acabaron de distintas formas. A continuación, te mostramos una tabla de ejemplos memorables:

Aunque no siempre influye directamente sobre el resultado, el riesgo es inminente. Es por ello que parece bastante lógica la planeación de entrenamientos totalmente herméticos.

Pretensiones de los ingleses: El verdadero motivo detrás de sus entrenamientos secretos