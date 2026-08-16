‘¿Por qué le quitaron la visa?’: PAN exige aclarar caso de Andy López Beltrán

El Partido Acción Nacional (PAN) exigió que se esclarezcan las razones por las que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que el caso rebasa la pérdida de un documento migratorio debido a las interrogantes que, a su juicio, genera sobre los motivos de la decisión.

En conferencia de prensa, el vocero nacional del PAN, Jorge Triana, afirmó que la legislación estadounidense contempla un número limitado de causales para cancelar una visa y cuestionó en cuál de ellas podría encuadrarse el caso de López Beltrán.

“Solo hay cinco razones por las que se le puede revocar la visa a un ciudadano mexicano”, señaló Triana, al mencionar posibles violaciones migratorias, infracciones a la ley, vínculos con actividades criminales, relaciones con grupos considerados terroristas o riesgos para la seguridad nacional.

El dirigente nacional del PAN afirmó que existen “serias dudas” sobre las razones que motivaron la medida y rechazó que se trate de un asunto menor por involucrar al hijo de un expresidente. “Queremos primero que nos digan por qué le quitaron la visa a Andy”, declaró.

Señalamientos sobre presuntas redes de influencia

Triana también retomó señalamientos previos del PAN sobre un supuesto grupo de allegados a López Beltrán que, según dijo, obtuvo posiciones dentro de la administración pública y mantuvo vínculos con empresarios beneficiados con contratos gubernamentales durante el sexenio pasado.

Entre los casos mencionó a Amílcar Olán, identificado como amigo de la infancia de López Beltrán, así como reportes relacionados con actividades empresariales y presuntas investigaciones en Estados Unidos. El dirigente panista señaló que estos elementos forman parte de las dudas que, a su juicio, rodean el caso.

Por su parte, el diputado Federico Döring sostuvo que la cancelación de la visa “no es trascendente” en sí misma, sino las razones detrás de la decisión. “¿Por qué es que le están quitando la visa?”, cuestionó durante la conferencia.

Durante la conferencia, Döring utilizó reiteradamente la expresión “Andy López Carmona” como un juego de palabras en alusión a Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”, y no como el nombre real de Andrés Manuel López Beltrán.

Durante la conferencia también se mostró una imagen editada en la que se colocó el rostro de Andrés Manuel López Beltrán sobre una fotografía de Nicolás Maduro en un avión de Estados Unidos, la cual fue difundida tras el secuestro del mandatario venezolano.

PAN pide investigaciones y apertura de información

El legislador panista aseguró además que Acción Nacional presentó denuncias relacionadas con el huachicol fiscal desde 2024 y afirmó que personas cercanas a López Beltrán han sido mencionadas en diversos documentos. “El primer partido político que dijo que el huachicol fiscal era creación de Morena fue Acción Nacional”, declaró.

Triana agregó que el nombre de López Beltrán habría aparecido en expedientes filtrados sobre una presunta trama de huachicol fiscal y citó testimonios que lo mencionan en distintos episodios relacionados con el tráfico ilegal de combustible.

Como parte de sus exigencias, el PAN pidió que López Beltrán haga público el documento mediante el cual fue notificado de la revocación de su visa. “Ahí deben venir las razones”, afirmó Triana, quien también solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar el caso y a la Fiscalía General de la República abrir una investigación.

Lo anterior ocurre después de que Andrés Manuel López Beltrán confirmara la revocación de su visa estadounidense y difundiera una carta, dirigida al presidente Donald Trump, en la que calificó la medida como “politiquera” y “propagandística”, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “una visa no define una persona” y advirtió que algunas decisiones de Washington podrían interpretarse como actos de injerencia política.