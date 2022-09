$!‘¿Por qué no han sido detenidos 16 militares faltantes ni ex funcionarios de alto nivel?’, reclaman a la Fiscalía

“El Fiscal en lugar de solicitar presencia de fuerza policiaca debería recibir una comisión de los padres, para que nos explique por qué no ha detenido a los implicados en la desaparición de los normalistas. Lo que nosotros vemos es la cerrazón de la Fiscalía”, reclamó Melitón Ortega.

El vocero de las mamás y papás manifestantes dijo que se siente engañado por la poca respuesta en la investigación y ejecución de 83 órdenes de aprehensión: “Hasta ahora no nos ha dado respuesta, ¿por qué no se han ejecutado las 78 órdenes de aprehensión restantes. Nos extraña que no se estén ejecutando las detenciones en contra de los militares y civiles que están implicados en el caso”.

Con los reclamos de fondo por parte de los normalistas que buscan a sus compañeros desaparecidos por el Estado mexicano, el tío de Mauricio Ortega Valerio platica con Pie de Página.

“Nos preocupa que el juez deje libres a los policías implicados en los hechos de Iguala, pero nos preocupa más que no fueron acusados por desaparición de los estudiantes, esto significa que la Fiscalía no hace su trabajo, sino que entorpece la investigación. Lo que se le reclama a la Fiscalía es que no estén acusando a los implicados por desapariciones de los estudiantes, sino que se les acusa por delincuencia organizada. Menos del caso Ayotzinapa. Eso significa que la Fiscalía no quiere detener a los implicados por desaparición forzada”.

En su intervención la señora Joaquina García Velázquez, madre de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los normalistas desaparecidos, añade:

“Son casi ocho años que caminamos y exigimos verdad y justicia, queremos saber de ellos pero seguimos sin la respuesta, es por eso que estamos aquí una vez más”.





78 órdenes de aprehensión sin ejecutar

De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ), existen alrededor de 83 órdenes de aprehensión de las cuales, 20 son contra militares y 63 dirigidas a civiles. Sin embargo sólo han sido detenidos el general José Rodríguez Pérez acusado por delincuencia organizada; el Capitán José Martínez Crespo y el cabo Eduardo Mota Esquivel por este delito y desaparición forzada.

Mientras que de los civiles, el único detenido es el ex Procurador General de la República, Jesús Muriño Karam. Algunos de los que no han sido detenidos por la desaparición de los 43 normalistas son el ex Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero; el ex Procurador de ese estado Iñaki Blanco Cabrera; el ex Secretario de Seguridad Pública de Guerrero Leonardo Vázquez Pérez; el ex operador político en el Gobierno de Ángel Aguirre Ernesto Aguirre; y la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Lambertina Galeana Marín.

Así como una larga lista de personal de la Fiscalía General de la República que participaron en la construcción de la Verdad Histórica. Además de ex alcaldes de cuatro municipios de Guerrero y policías municipales.

Vidulfo Rosales Sierra dijo en el mitin que hasta ahora la Fiscalía no ha cumplido con las órdenes de aprehensión:

“Queremos una explicación, el por qué no han sido detenidos los 16 militares faltantes, queremos una explicación, ¿por qué no han detenidos los ex funcionarios de alto nivel del Gobierno federal y de Guerrero?, que la fiscalía nos presumió que ya tenían orden de aprehensión y era cuestión de días, pero otra vez nos han engañado”.

“Hoy vemos que la detención de Murillo Karam -agregó- fue un relumbrón político y uso mediático. Vemos que no tienen una ruta por el esclarecimiento de los hechos, ni para saber la verdad y acceso a la justicia. Lo que ellos quieren es una estrategia política para ganar tiempo, por eso el fiscal no quiere dar la cara para dar una explicación puntual”.

Luego remató: “Lo que suceda esta tarde en este lugar es la responsabilidad del Fiscal Alejandro Gertz Manero, a él responsabilizamos de cualquier agresión en contra de los normalistas y madres y padres de los 43 compañeros normalistas”.