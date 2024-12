Por recorte, el INE instalará 80 mil centros de votación para la elección judicial, en lugar de 172 mil casillas

Debido al recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), la elección del Poder Judicial no se llevará a cabo con las 172 mil casillas que requiere un proceso electoral federal, sino en alrededor de 80 mil centros de votación.

Ésa es sólo una de las consecuencias de la negativa de la Cámara de Diputados a aprobar los recursos que solicitó el INE para llevar a cabo las elecciones mandatadas en la reforma judicial.

Según comentó este jueves la consejera presidenta Guadalupe Taddei, el INE tampoco podrá contratar a los 50 mil Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales que se requieren para capacitar a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla en los comicios del 1º de junio de 2025.

No sería la primera vez en la que el INE instale menos casillas en un proceso electivo ante un recorte presupuestal. Ocurrió en 2021 y 2022, pero no en elección de Poderes de la Unión, sino en la Consulta Popular de “juicio a ex presidentes” y la revocación de mandato al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

En agosto de 2021, para la Consulta Popular el INE instaló 57 mil 77 Mesas Receptoras del voto, en lugar de las 160 mil casillas que se instalaron en la elección federal intermedia del 6 de junio del mismo año. En se ejercicio sólo votaron 6.6 millones de personas, es decir el 7 por ciento de las 93.6 millones registradas en el padrón electoral.

En abril de 2022, se instalaron 57 mil 448 casillas para el proceso de revocación de mandato, y participaron 16.5 millones de votantes, equivalentes al 17.7 por ciento del padrón.

Para las elecciones del Poder Judicial de 2025 se prevé un padrón de más de cien millones de personas, y el INE había proyectado instalar 172 mil casillas (como en las elecciones de junio de este año), capacitar a más de dos millones de funcionarios de casillas y desplegar a 50 mil supervisores y capacitadores electorales.

“No voy a pegar saltos de berrinche”

Resignada al recorte, Guadalupe Taddei ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que al INE no le queda de otra más que el “respeto irrestricto” a la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto, a pesar de no estar de acuerdo con el recorte.

Taddei dijo estar “tranquila” con la defensa que el INE hizo de su presupuesto, a pesar de que ella no asistió personalmente a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados -el jueves de la semana pasada- para la comparecencia en la que dos consejeras electorales explicaron la solicitud presupuestal a los legisladores.

La consejera presidenta defendió el posicionamiento hecho por el INE en un comunicado de prensa emitido cuando el pleno de la Cámara de Diputados ya discutía el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación, y añadió: “no le faltó hacer nada al INE”.

“A mí me preocupa más que quieren que estemos enojadas. Si ustedes quieren que estemos aquí con palabras altisonantes, o adjetivos calificativos que no abonan y no cambian la decisión de la Cámara de Diputados, no es lo que van a encontrar, al menos no en mi persona... No entendería por qué tendríamos que estar pegando saltos de berrinche, no, no es así”, expresó.

Taddei compareció ante la prensa acompañada sólo de dos integrantes del Consejo General: Arturo Castillo y Norma Irene de la Cruz.

En esta primera reacción ante el recorte, la consejera presidenta dijo que el INE no fallará, y garantizará un proceso electoral de la misma calidad que en comicios anteriores, a pesar de contar con menos recursos.

Incluso, aseguró que no se verá afectado el bono que por carga de trabajo se entrega a en cada proceso electoral a todo el personal del INE. Para este bono, el INE proyectó un gasto de más de mil millones de pesos.

“Eso es imposible de evitar (el bono), la carga de trabajo en verdad es abrumadora, más si tenemos cargas adicionales en periodos de tiempo; tendremos que estar actuando mañana, tarde y noche”, explicó.

¿Qué sigue después del recorte al INE?

De los 40 mil millones de pesos solicitados por el INE para el ejercicio fiscal 2025, la Cámara de Diputados sólo aprobó 27 mil millones, de los cuales 7 mil 354 millones corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos, que por ley no pueden ser disminuidas.

Esto deja al INE con 19 mil 646 millones de pesos para solventar su gasto operativo del año, cumplir con sus funciones habituales, y para organizar la elección judicial.

El INE había solicitado 15 mil 295 millones de pesos para su presupuesto base y la cartera institucional de proyectos, por lo que quedarían menos de 5 mil millones de pesos para la elección judicial de 2025.

Con el recorte, las áreas operativas del instituto comenzaron hoy mismo a ajustar sus previsiones de gasto, para elaborar un nuevo presupuesto que deberá ser aprobado en el Consejo General a más tardar en enero.

Esto implica modificar más de 40 proyectos elaborados por las unidades técnicas para la elección judicial, y sus respectivas partidas presupuestales.

Guadalupe Taddei comentó que una opción para que la elección judicial pueda llevarse a cabo es solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal durante el ejercicio fiscal 2025.

A pregunta expresa, el consejero Arturo Castillo dijo que otra salida es recurrir a la controversia constitucional en contra del decreto de Presupuesto de Egresos, como ha hecho el INE en años anteriores.