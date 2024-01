El presidente Andrés Manuel López Obrador promovió la continuidad de la Cuarta Transformación por segundo día durante su visita al Estado de México, esto pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunciara que analizará la posible injerencia de AMLO en las elecciones de 2024.

Durante un evento en Chicoloapan, sin decir nombres hizo referencia a la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, al mencionar a quien lo va sustituir.

“Yo ya no voy a estar porque estoy cumpliendo mi ciclo, me voy a jubilar, yo ya entregué el bastón de mando, voy a entregar la banda presidencial pero estoy muy contento porque la persona que me va a sustituir es puro corazón, es igual que el que está hablando”, dijo el presidente.

Durante el evento también reconoció los logros de su gobierno y aseguró que se mantendrán los programas sociales pues fueron elevados a rango constitucional, tal es el caso de las becas a estudiantes de prescolar a universidad, a personas con discapacidad, adultos mayores y para el campo.

El viernes en Acolman, Estado de México, también habló de la continuidad al mencionar que “no habrá marcha atrás en la transformación”.

Y en referencia a la precandidata, Claudia Sheinbaum, comentó que “no hay que preocuparse por el porvenir porque va a darse un relevo que va a estar muy acorde con nuestro movimiento”, también dijo que es una persona honesta y trabajadora, aunque no mencionó nombres.

“No puedo hablar más porque sino me van a sancionar pero no habrá marcha atrás”.