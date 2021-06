$!Por vía pluri, Polevnsky, Moreira y hasta miembros de La Luz del Mundo llegan a San Lázaro

De este modo, de acuerdo con los cómputos distritales, en la próxima Legislatura -la 65-, Morena y sus aliados contarán con 281 legisladores, una cifra que configura una mayoría simple que, sin embargo, no será suficiente para que el bloque legislativo del presidente Andrés Manuel López Obrador apruebe reformas constitucionales (se requiere de la votación de dos terceras partes de la Cámara). Por su parte, la alianza PAN-PRI-PRD tendrá en total 196 diputados, y MC, 23.

El INE concluyó este viernes el recuento de votos en los cómputos distritales, con lo que, al menos en esta etapa, quedó firme el número de diputaciones de mayoría y plurinominales que corresponderán a cada partido político. No obstante, las designaciones aún pueden modificarse en la etapa de fiscalización de gastos de campaña o en impugnaciones judiciales en el Tribunal Electoral federal.

MÉXICO._ Ex dirigentes partidistas, empresarios, hijos de políticos y de funcionarios, y hasta dos integrantes de la Iglesia de La Luz del Mundo -investigada en México y Estados Unidos por presunto lavado de dinero- consiguieron un lugar en la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados por la vía de la representación proporcional, conocida como plurinominal.

El Alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada, también obtuvo un lugar plurinominal, aun con una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por presuntamente haber cobrado sobornos millonarios al ex Gobernador César Duarte.

También se integrará Yeidckol Polevnsky, ex secretaria general de Morena, quien es investigada por el INE y la Fiscalía General de la República por el presunto ejercicio indebido de 398 millones de pesos de los recursos del partido, mismos que fueron transferidos a dos empresas como “pago” por obras y servicios que no fueron ejecutados.

El PAN también dio lugares privilegiados al Diputado federal Jorge Romero, identificado como líder del grupo político que tiene su bastión en la Alcaldía Benito Juárez, en la CDMX, así como a Santiago Creel, ex Senador y ex Secretario de Gobernación de Vicente Fox.

La esposa del ex Presidente Felipe Calderón intentó fundar un partido político, México Libre, pero el INE y el Tribunal Electoral le negaron el registro por haber cometido irregularidades en su financiamiento.

PRI da lugar a la dinastía Moreira

Por medio de listas de dos circunscripciones distintas, la segunda y la quinta, el PRI garantizó una curul en la Cámara baja al matrimonio de Rubén Moreira y Carolina Viggiano, el primero ex Gobernador de Coahuila y actualmente Diputado, hermano también de Humberto Moreira (otro ex Mandatario coahuilense), y la segunda, ex Diputada federal y secretaria general del CEN del PRI.

En las listas de pluris priistas abundan los parientes de políticos. Uno de ellos es Pablo Gamboa Miner, hijo de Emilio Gamboa Patrón, quien fue secretario particular del ex Presidente Miguel de la Madrid y ha sido Diputado federal y Senador.

También Eduardo Murat Hinojosa, hermano del Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, e hijo de otro ex Mandatario de ese estado, José Murat. Otro pariente es Carlos Miguel Aysa Damas, hijo del Gobernador interino de Campeche, Miguel Aysa González.

Este último asumió funciones de mandatario luego de que Alejandro Moreno Cárdenas solicitó licencia para irse a dirigir el PRI nacional. “Alito” también tiene asegurado un lugar en San Lázaro como Diputado plurinominal.

El tricolor dio una diputación a la ex panista Eufrosina Cruz, así como a quien fuera Secretario de Economía de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo, y al ex Gobernador de Durango y actual Diputado Ismael Hernández Deras.

MC va con dos ex gobernadoras

La ex Gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, quien renunció al PRI, fue acogida por Movimiento Ciudadano, que le asignó una diputación federal plurinominal. En la bancada estará otra ex Gobernadora, la zacatecana Amalia García, quien a su vez dejó el PRD.

Salomón Chertorivski, ex Secretario de Salud de Peña Nieto y ex Secretario de Desarrollo Económico de la CDMX durante la administración de Miguel Ángel Mancera, también llegará a San Lázaro como Diputado pluri.

Al grupo parlamentario se integrará el hijo de Agustín Basave -ex dirigente del PRD-, Agustín Basave Alanís, un abogado sin experiencia en la administración pública. En 2018 fue candidato a Diputado local de Nuevo León por la vía de mayoría relativa, pero perdió.

Jorge Álvarez Maynez, quien fue Diputado entre 2015 y 2018, volverá a San Lázaro como legislador plurinominal. El actual Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, aseguró por esta vía su reelección.

El ex perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien fue Alcalde del municipio de Centro, Tabasco, también se integrará al grupo parlamentario de MC.