$!Por violencia, blinda Durango límites con Sinaloa

DURANGO._ Ante los hechos de violencia en Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública de Durango informó que mantiene blindada los límites con Sinaloa a la altura del Puente Baluarte de la Súper Carretera Durango-Mazatlán.

A través de un comunicado en redes sociales, la SSPE de Durango informó que mantiene el puesto de control de prevención y combate al delito en el Puente Baluarte de la Súper Carretera Durango-Mazatlán.