$!Por violencia, blinda Durango límites con Sinaloa

DURANGO._ Ante los hechos de violencia en Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública de Durango informó que mantiene blindada los límites con Sinaloa a la altura del Puente Baluarte de la Súper Carretera Durango-Mazatlán.
A través de un comunicado en redes sociales, la SSPE de Durango informó que mantiene el puesto de control de prevención y combate al delito en el Puente Baluarte de la Súper Carretera Durango-Mazatlán.
Señaló que esta medida es una acción coordinada de seguridad de elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano (Defensa) y Guardia Nacional.
Informes de Noroeste señalan que la ola de violencia en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de marzo de 2026 es de:
- 2 mil 932 homicidios dolosos (5.4 diarios)
- 3 mil 353 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)
- 10 mil 005 vehículos robados (18.5 diarios)
- 3 mil 310 personas detenidas (6.1 diarios)
- 170 personas abatidas.