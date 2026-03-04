Nacional
|
Operativo

Por violencia, blinda Durango límites con Sinaloa

Permanece fijo el puesto de control de prevención y combate al delito en el Puente Baluarte de la Súper Carretera Durango-Mazatlán con vigilancia de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/03/2026 17:41
04/03/2026 17:41

DURANGO._ Ante los hechos de violencia en Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública de Durango informó que mantiene blindada los límites con Sinaloa a la altura del Puente Baluarte de la Súper Carretera Durango-Mazatlán.

A través de un comunicado en redes sociales, la SSPE de Durango informó que mantiene el puesto de control de prevención y combate al delito en el Puente Baluarte de la Súper Carretera Durango-Mazatlán.

$!Por violencia, blinda Durango límites con Sinaloa

Señaló que esta medida es una acción coordinada de seguridad de elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano (Defensa) y Guardia Nacional.

Informes de Noroeste señalan que la ola de violencia en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 3 de marzo de 2026 es de:

- 2 mil 932 homicidios dolosos (5.4 diarios)

- 3 mil 353 personas privadas de la libertad (6.2 diarios)

- 10 mil 005 vehículos robados (18.5 diarios)

- 3 mil 310 personas detenidas (6.1 diarios)

- 170 personas abatidas.

#Operativo
#Durango
#Sinaloa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube