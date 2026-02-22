Por violencia, Embajada de EU emite alerta de seguridad para estadounidenses que se encuentren en México

Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, este domingo, la Embajada de EU en México llamó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el territorio mexicano, a que permanezcan en sus refugios hasta nuevo aviso.

El comunicado indica que “Se ha ordenado a todo el personal del Gobierno de los Estados Unidos en el Consulado General de Tijuana y a todo el personal del Gobierno de los Estados Unidos en los estados de Guerrero, Michoacán y Quintana Roo que permanezcan en sus hogares. Se ha ordenado a todo el personal del gobierno de EU del Consulado General de Monterrey que permanezca en el área metropolitana”.

También indicó que aunque no se ha cerrado ningún aeropuerto, los bloqueos de carreteras han afectado a las operaciones de las aerolíneas, y se han cancelado algunos vuelos nacionales e internacionales tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta. Se han suspendido todos los servicios de taxi y transporte compartido en Puerto Vallarta. Algunas empresas han suspendido sus operaciones.