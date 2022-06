Porfirio Muñoz Ledo dice que AMLO lo descalifica por su edad, pero él padece ‘envejecimiento cerebral’

“El presidente me descalifica políticamente por mi edad. ¿En dónde quedó su respeto a los adultos mayores? Se afirma en cambio que él padece envejecimiento cerebral. Que pruebe lo contrario”, tuiteó el también ex candidato a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, cargo que pedió frente a Mario Delgado Carrillo.

“El señor Labastida, me consta, me quiere convencer de que yo aprobara el FOBAPROA cuando era secretario de Gobernacion de Ernesto Zedillo, me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre la respuesta fue la misma y emprendió una gira por todo el país y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro, él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deudas publicas”, afirmó López Obrador.

Además, aseguró que Muñoz Ledo lo conoce muy bien. “Si tienen pruebas, que las presenten. Que dejen de calumniar, es muy lamentable, vulgar, bajo. Pero tampoco crean que me preocupa mucho, en primer lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia y en segundo lugar porque es falso. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso puedo enfrentar a la mafia del poder”, afirmó.

AMLO DEBE ENTENDER QUE SU ALIANZA CON EL NARCO NO ES HEREDABLE, DICE MUÑOZ LEDO

Porfirio Muñoz Ledo indicó, el 2 de junio del 2022, que el crimen organizado no va a necesitar del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -a quien puso la banda presidencial el 1 de diciembre del 2018-, y que el político tabasqueño “debe entender que su contubernio o alianza con el narco no es heredable”.

El ex diputado federal de Morena dijo esto durante la XL Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), en la que se reeligió a Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como “Alito”, como presidente del organismo que agrupa a 69 partidos políticos del centro y sur de América, así como del Caribe, para el periodo del 2022 al 2026.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del presidente. Ese es el tema moral, un tema de análisis político. Va a prescindir del presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, enfatizó el ex representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde llegó a presidir el Consejo de Seguridad de dicho organismo internacional.

“La pista ya se le está acabando, él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además tener autoridad y recursos del Gobierno Federal estos se suman a los del narcotráfico, porque no hay nada que se le pueda oponer, a esto llamamos en México ‘El Maximato’”, advirtió el ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 24 de septiembre de 1975 al 30 de noviembre de 1976.

“México debe reflexionar en un nuevo pacto social o pacto de poder, porque de otra manera no veo salida a los problemas. En 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país”, mencionó el candidato del ahora extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) en el año 2000, al recordar cómo el presidente saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

“¿Cómo podemos avanzar ahora? México ha terminado hace dos o tres años una transición democrática y está iniciado una reversión autoritaria [...] Ha aparecido un nuevo rey de la selva, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas, el uso del dinero”, insistió el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex embajador ante la Unión Europea, durante la Administración de Vicente Fox Quesada.”

Ha explotado una bomba en el jardín, ha aparecido un nuevo actor que no existía en los procesos políticos, que viene a revolucionar lo que entendemos como procesos políticos. Participó durante las últimas décadas en terrorismos, en caídas de gobiernos, hasta en Ucrania está ahora; con Al Qaeda, con Irak, que es la participación del narcotráfico en guerras internas”, sostuvo Muñoz Ledo.

“En México ha terminado la transición democrática, está iniciando una reversión autoritaria”, señaló el ex titular de las secretarías de Educación Pública (SEP) -del 1 de diciembre de 1976 al 9 de diciembre de 1977, durante el Gobierno de José López Portillo-, y, de la del Trabajo y Previsión Social (STPS), del 21 de septiembre de 1972 al 24 de septiembre de 1975, en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez.

El ex candidato a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, partido fundado por López Obrador el año 2014, dijo que en México se ha legislado para reducir los recursos privados en las campañas electorales a fin de que haya mayor equidad, pero estas leyes se centran en la supervisión de los recursos de contribuyentes y empresas a partidos políticos, “pero nunca había ocurrido una masa monumental de dinero que fuera anónima. Es una transformación sustancial”.

“Ahora el presidente de la República no quiere que se den subsidios a los partidos, porque eso se hizo para igualar a los débiles con los fuertes. Como ahora ellos son los fuertes, no quieren igualar a los débiles. Está haciendo exactamente lo que el autoritarismo [indica]”, declaró Muñoz Ledo, de 88 años de edad, ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.