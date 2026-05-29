Posponen audiencia del caso contra Maru Campos; Corral no se presentó ante juez

Una Jueza de la Ciudad de México pospuso para el 2 de junio de 2026 la audiencia en la que resolvería si mantenía archivada o reabría la investigación contra la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por la denuncia de secuestro presentada por el Senador Javier Corral Jurado.

La diligencia, prevista para el 29 de mayo de 2026 en los juzgados del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, no pudo celebrarse porque Corral no se presentó, y la Jueza, Fidelina Pérez Miranda, rechazó la justificación aducida por la representación del legislador morenista.

La carpeta de investigación tiene su origen en el operativo del 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral Jurado por delitos de peculado y desvío de recursos en un bar de la Ciudad de México.

Corral Jurado calificó ese intento de detención como secuestro y presentó denuncia contra Campos y el Fiscal chihuahuense Abelardo Valenzuela Tirado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Esa dependencia archivó la carpeta por falta de elementos para acreditar los delitos de privación ilegal de la libertad, ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad.

El Senador impugnó esa resolución y el recurso fue turnado a la Jueza Pérez Miranda.

Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Zuarth, defensores de Campos, advirtieron que si Corral no se presenta el 2 de junio quedará firme el archivo de la carpeta.

“Se difirió la audiencia; el motivo es porque no estuvo presente la víctima o la supuesta víctima, Javier Corral. Él había sido notificado precisamente para que se encontrara presente y no se presentó. El asesor pretendió justificar la inasistencia porque dice que se encontraba haciendo funciones de parlamentario y la Jueza no lo aceptó”, declaró Coello Zuarth al salir de los juzgados.

Javier Schutte, representante legal de Corral, sostuvo, en cambio, que la Jueza pospuso la audiencia porque consideró que el Senador no fue debidamente notificado del citatorio.

“Esto no es una persecución política en contra de la Gobernadora, es simplemente una víctima haciendo valer sus derechos, una audiencia del menor trámite, una cuestión completamente común y corriente”, expresó.

Gil Zuarth reveló además que, antes de iniciar la audiencia, la defensa de Corral presentó un escrito ante la Fiscalía capitalina para solicitar que la carpeta se acumulara a una investigación en curso en la Fiscalía General de la República, petición que la FGJCDMX rechazó.

“Es muy importante que se conozca que la pretensión del senador Javier Corral es abrir esta carpeta para ponerla en manos de la FGR”, advirtió el defensor.

El proceso judicial se desarrolla en paralelo con la disputa entre la FGR y la Gobernadora en torno al caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que participaron en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en el municipio de Morelos, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril de 2026, y fallecieron después en un accidente.

La FGR citó a Campos para comparecer como testigo, pero la Mandataria acudió el 27 de mayo a la sede de la Fiscalía en la Ciudad de México únicamente para entregar un escrito en el que impugnó el citatorio por considerarlo ambiguo e incongruente, y declaró su negativa a someterse a cualquier acto de investigación.

Ulises Lara López, fiscal especializado en Asuntos Relevantes de la FGR, afirmó que la inmunidad procesal de la que goza Campos no le impide aportar información y que la Fiscalía federal ya incautó 55 mil litros y más de 50 toneladas de precursores químicos, así como casi 2 mil litros de metanfetamina en la instalación clandestina.