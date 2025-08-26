Postulan a Beatriz Gutiérrez Müller para nueva Rectora de la BUAP

La investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentra entre las personas postuladas para ocupar la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante el periodo 2025-2029.

En esta etapa destacan nueve perfiles académicos propuestos por distintos sectores de la comunidad universitaria, entre ellos Beatriz Gutiérrez Müller y el de la actual Rectora, Lilia Cedillo Ramírez.

La inclusión de Gutiérrez Müller, académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, ocurre días después de que se difundieron versiones sobre una supuesta mudanza a España, mismas que ella desmintió recientemente.

Gutiérrez Müller está citada a las 13:45 horas de este miércoles 27 de agosto en las instalaciones de la BUAP, donde se le realizará una entrevista para conocer su interés por el cargo.

Hasta el momento, la periodista e historiadora no ha manifestado públicamente aspiraciones para dirigir la universidad poblana. En mayo pasado participó en las elecciones académicas de la BUAP para elegir al titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.

Beatriz Gutiérrez Müller es doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I).



Otras candidaturas para dirigir la BUAP

Las otras candidaturas para ocupar el cargo son Laura Alicia Barroso Yañez, César Ricardo Cansino Ortiz, Eloisa Shengli Chilian Herrera, Salvador Galicia, Odorico Mora Carreón, Ricardo Paredes Solorio y Rodolfo Javier Zepeda Memije.

De acuerdo con el reglamento de la universidad, el Rector o Rectora será nombrado por el Consejo Universitario previa auscultación de la comunidad universitaria.

Del 29 de agosto al 8 de septiembre, los candidatos realizan campaña para presentar sus propuestas.