“Nosotros no queremos nunca que Morena ni sea un partido de Estado, sino que sea un partido que siga representando al pueblo de México y, obviamente, pues es el partido a través del cual electoralmente se participa, pero es muy importante que Morena siga con esta cercanía con el pueblo y que represente los intereses del pueblo de México y que no se vaya a perder”, advirtió Sheinbaum Pardo.

“Se perdió la ideología, entonces acabaron aliados a un partido, al PAN, pero, quizá, lo más importante es que se perdió el que fuera un partido que representara al pueblo de México y en el momento que eso se pierde, pues se pierde todo”, aseguró la también ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en una conferencia de prensa llevada a cabo desde su casa de transición.

“Cuando se forma, en el 89, el PRD representó una esperanza y, además, la aglutinación de muchos partidos que entonces venían de la izquierda y otros no tanto democráticos para México [...] Se fue perdiendo eso poco a poco, se perdió la relación con el pueblo, lo más importante”, enfatizó, y también pidió a Morena no convertirse en un partido de Estado.



Jugó un papel importante: AMLO

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el PRD jugó “un papel muy importante” en la ruptura del régimen bipartidista y que, según él, instauraron el Partido Revolucionario Institucional y el PAN a partir del 2000.

“Por eso es importante lo que hizo el PRD. Está en una fase difícil. Su dirigente [Jesús Zambrano Grijalva] acaba de decir que ya se acaba el registro del PRD. Ese partido jugó un papel importante en su momento, porque evitó esa pretensión bipartidista”, expresó.

Además, durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el Presidente se refirió al PRD como una fuerza política “que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y que luchó por causas justas”.

“En los últimos tiempos, hasta el cambio del Presidente [Ernesto] Zedillo por el Presidente [Vicente] Fox, estuvo bastante arreglado [el proceso electoral]. porque lo que querían era renovar el régimen con la llamada alternancia y el establecimiento de un bipartidismo donde uno u otro representaba lo mismo a los que dominaban, a la oligarquía, les daba igual”, indicó el Mandatario nacional.

“Usaban a un partido o usaban a otro, por eso es importante lo que hizo el PRD, quiero hablar de eso porque están en una fase difícil, su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD [que] jugó un papel importante en su momento, porque evitó esa pretensión bipartidista y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y luchó por causas justas.

“Los partidos son sencillamente instrumentos de lucha al servicio del pueblo. No son fines, son medios”, y criticó que “tan no funcionó la idea de crear el bipartidismo y seguir engañando de que eran distintos [...] porque no es que fracasaran los partidos, se puso al descubierto que eran lo mismo [...] Lo que se tiene que seguir promoviendo es que haya democracia plena”, explicó.