Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional ratificaron el acuerdo de coalición electoral, para que sea el primero el que conduzca el proceso de elección del candidato presidencial en 2024.

A través de un comunicado conjunto, que no fue suscrito por el Partido de la Revolución Democrática, tanto el PAN como el PRI reiteraron que la designación del candidato a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se llevará a cabo bajo las reglas estatutarias de Acción Nacional.

“Acción Nacional siglará y será el responsable de conducir el proceso para elegir al abanderado o abanderada rumbo a la Presidencia de la República y Ciudad de México, también bajo sus reglas democráticas estatutarias, tomando siempre en cuenta la opinión de diversos grupos de la sociedad civil”, señalaron el PAN y el PRI.

Según el citado comunicado, tanto Acción Nacional, como el Revolucionario Institucional se comprometieron a proponer perfiles competitivos para ganar las elecciones y constituir buenos gobiernos de coalición.

Asimismo, el PAN y el PRI aseguraron que buscarán sumar a más partidos opositores y que escucharán siempre las voces de los diversos grupos de la sociedad civil para construir un proyecto conjunto.

“Ambas instituciones políticas refrendan un llamado a otras fuerzas políticas de oposición y a las diversas organizaciones de la sociedad civil a sumar esfuerzos en este proyecto de cambio”, señalaron.

Además, el PAN y el PRI refrendaron el compromiso de ir juntos en el proceso de selección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se comprometen a encabezar esta propuesta para corregir el rumbo y cambiar a México, para detener el autoritarismo y la destrucción de las instituciones que se ha dado durante este sexenio”, reiteraron.

En diversas ocasiones, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, se había manifestado en contra del acuerdo entre el PAN y el PRI, por lo que solicitó a sus aliados la inclusión de la sociedad civil en las decisiones rumbó a las elecciones de 2023 y 2024, pero a través de un método abierto y transparente.

La petición del dirigente perredista fue suscrita por organizaciones civiles, quienes se reunieron con los presidentes nacionales de los tres partidos que conforman la alianza “Va por México”.

PRD ANALIZA SEGUIR O NO EN LA COALICIÓN “VA POR MÉXICO”

Este miércoles, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, aclaró que no aparece en el desplegado que dieron a conocer las dirigencias del PAN y PRI, debido a que no comparte su postura respecto a las candidaturas rumbo a la elecciones de 2024, por lo que analizan si seguir o no en la coalición electoral “Va por México”.

“No aparece porque nosotros no compartimos esa posición que han tomado las dirigencias del PAN y del PRI”, señaló Zambrano Grijalva, en entrevista para la televisora Milenio.

Además, en un comunicado, el PRD destacó que seguirá de la mano de la sociedad civil, para que pensando en las candidaturas principales para el 2024, se deposite en la ciudadanía la elaboración de un procedimiento democrático, abierto, transparente e incluyente, que organice el proceso de selección y no sea conducido por uno o dos partidos o ninguno de los integrantes de una coalición.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE JESÚS ZAMBRANO:

“Ante los procesos políticos en curso en el 2023-2024 el PRD reitera:

1. Que seguirá de la mano de la sociedad civil para que pensando en las candidaturas principales para el 2024 se deposite en manos de la sociedad civil la elaboración de un procedimiento democrático, abierto, transparente e incluyente para que sea ella la que organice el proceso de selección de estas candidaturas y no sea conducido por uno o dos partidos o ninguno de los partidos de una coalición.

2. Nosotros como PRD dejamos muy claro que mantenemos nuestra vocación unitaria para en primer lugar ganar las elecciones juntos, cómo coalición en el Estado de México y Coahuila y que no nos distraigan otros elementos.

3. Rumbo al 2024, igualmente, estamos convencidos de que debemos fortalecer la coalición Va por México, e incluso ampliarla con otras fuerzas políticas y de la mano de la sociedad civil para que juntos, partidos políticos y sociedad civil, confirmemos esa amplia coalición político-social de corte democrático y progresista.

4. Igualmente, en relación con lo que está en curso para la reforma electoral regresiva del obradorismo, nos mantenemos firmes en la defensa del INE, de las instituciones democráticas y por lo tanto también interpondremos nuevas acciones de inconstitucionalidad cuanto completen el regresivo y antidemocrático plan b, para acudir ante la Corte y demandar la anulación de las mismas.

5. Igualmente, en esta misma perspectiva estaremos juntos para que como coalición parlamentaria en San Lázaro, votemos en un solo sentido, todos, para que los consejeros electorales que resulten del proceso interno en la Cámara de Diputados el próximo mes de abril de este año, sean los mejores perfiles para estar al frente del Instituto Nacional Electoral.

6. En consecuencia con ello, estaremos como PRD, caminando del lado de la gente en el Zócalo el próximo domingo 26 de febrero.

Por ello convocamos a toda la sociedad civil, a ciudadanas y ciudadanos que militen o no en partidos políticos, sin distinción de banderías, para que nos concentremos en todas las plazas públicas del país en defensa de nuestra democracia, en defensa de las instituciones republicanas de nuestro país y, a decir claramente que ¡Mi voto no se toca! ¡El INE no se toca! Y ¡Mi voto no se toca!

Por ello mismo, el PRD refrenda su compromiso de seguir caminando de la mano de la sociedad civil, para que seleccionemos las mejores candidaturas y que no quede en manos de ningún partido político este proceso como algo exclusivo, sería darle la espalda al reclamo de la sociedad civil, insistir en que sea uno o dos partidos o varios en quienes recaiga exclusivamente la responsabilidad de un proceso democrático así.

Con ello no nos diferenciaríamos en nada de lo que va a suceder o está sucediendo en el bloque conservador que hoy nos gobierna”.