Precio de jitomate se dispara 22.79% y empuja la inflación a 3.42%

La inflación general anual en México se ubicó en 3.42% durante la primera quincena de septiembre de 2026, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 24 de septiembre de 2026. La cifra resultó menor al 3.74% registrado en el mismo periodo de 2025.

A tasa quincenal, el INPC aumentó 0.33% respecto a la segunda quincena de agosto y alcanzó un nivel de 146.010 puntos. El incremento superó el 0.18% observado en la primera quincena de septiembre de 2025 y fue el mayor para ese periodo desde 2022, cuando la variación llegó a 0.41%.

El principal factor del alza quincenal fue el jitomate, cuyo precio subió 22.79% y aportó 0.105 puntos porcentuales a la inflación general, cerca de una tercera parte del avance total del índice. Le siguieron la educación primaria, con un incremento de 5.85%; la cebolla, con 8.61%; el gas doméstico LP, con 1.97%, y el pollo, con 1.53 por ciento. La educación secundaria y la universidad también encarecieron sus precios 5.33% y 1.10%, en ese orden, por el inicio del ciclo escolar.

En sentido contrario, los servicios profesionales redujeron sus precios 16.50%, mientras que la papa y otros tubérculos bajaron 6.69%; el aguacate, 4.02%; la naranja, 3.95%, y el tequila, 2.91 por ciento.

El índice no subyacente, que agrupa los bienes y servicios con mayor volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, ascendió 0.88% a tasa quincenal, la mayor variación para una primera quincena de septiembre en el periodo de 2017 a 2026 que presentó el INEGI. En el mismo lapso de 2025, este indicador apenas avanzó 0.03 por ciento.

Dentro de ese componente, los precios de frutas y verduras crecieron 3.38% en la quincena y acumularon un alza anual de 7.91%, frente a una caída de 4.32% un año antes. Los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.24% quincenal; las tarifas registraron un aumento anual de 7.75%. En contraste, los productos pecuarios mostraron una baja anual de 4.64 por ciento. A tasa anual, el índice no subyacente se ubicó en 2.17%, por encima del 2.01% de 2025.

El índice subyacente, que excluye los productos de alta volatilidad y que se considera un mejor indicador de la tendencia de los precios, aumentó 0.17% quincenal y 3.79% anual. Un año antes, su variación anual fue de 4.26 por ciento. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.13% y los de los servicios, 0.21%, con un avance de 2.87% en las colegiaturas.

Según la clasificación del consumo por finalidades, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas se encareció 0.88% en la quincena, mientras que los servicios educativos subieron 2.84 por ciento. En términos anuales, las mayores variaciones correspondieron a bebidas alcohólicas y tabaco, con 7.44%; restaurantes y servicios de alojamiento, con 6.25%, y servicios educativos, con 5.85 por ciento.

Por entidad federativa, Tlaxcala registró la mayor variación quincenal, con 0.66%, seguida de Zacatecas, con 0.64%; Colima, con 0.52%; Yucatán, con 0.48%, y Chihuahua, con 0.43 por ciento. Baja California Sur fue la única entidad con una baja, de 0.03%, mientras que Coahuila y Nayarit reportaron alzas de 0.06% y 0.08%, respectivamente. Entre las ciudades, Zacatecas encabezó los incrementos con 0.86%, seguida de San Andrés Tuxtla, Veracruz, con 0.75%; Monclova y Saltillo, Coahuila, registraron descensos de 0.07% y 0.06%, en ese orden.

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que da seguimiento a 170 bienes y servicios definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), creció 0.50% quincenal y 3.24% anual. En el mismo periodo de 2025, avanzó 0.24% y 3.71%, en ese orden.

El INEGI dará a conocer los resultados de la segunda quincena de septiembre y del mes completo el 22 de octubre de 2026.