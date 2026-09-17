Preparan convocatoria a reconocer Buenas Prácticas de Seguridad Ciudadana en México

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Patronato de la Ibero y Open Society Foundations preparan la segunda convocatoria para reconocer buenas prácticas de seguridad ciudadana en el País.

Este proceso, impulsado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México, busca evaluar iniciativas en ejecución o concluidas que aborden la prevención del delito, la construcción de paz y otros ejes temáticos relevantes para el País.

La presentación oficial se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El Programa de Seguridad Ciudadana de la Dirección de Incidencia de la Ibero Ciudad de México, en colaboración con el Patronato de la Ibero y Open Society Foundations, organiza esta convocatoria con el fin de identificar y visibilizar los esfuerzos que contribuyen a mejorar la seguridad en diversas comunidades.

Los detalles de la convocatoria señala que pueden participar organizaciones de la sociedad civil, empresas o instituciones privadas legalmente constituidas e instituciones públicas.

Los interesados deben acreditar personalidad jurídica y presentar la documentación que lo demuestre, según los requisitos de la convocatoria y no podrán participar postulaciones a título individual.

La convocatoria indica que las propuestas pueden inscribirse en 10 ejes temáticos, que se dividen en temas como violencia de género, violencia contra niñas, niños y adolescentes, policía comunitaria, prevención situacional, reinserción social y construcción de paz.

También se consideran protección a personas defensoras de derechos humanos, seguridad empresarial, delitos informáticos y consumo problemático de sustancias.

Las categorías de participación son Proyectos, para iniciativas aún no implementadas pero con diseño metodológico sólido; Iniciativas Prometedoras, para aquellas en ejecución o concluidas con máximo tres años; e Iniciativas con Evidencia de Impacto, que requieren una evaluación externa de impacto.

El Programa de Seguridad Ciudadana precisó que cada propuesta debe inscribirse en el eje temático que mejor describa su trabajo.

El periodo de registro para las iniciativas es del 28 de septiembre al 30 de octubre de 2026.

La documentación sobre las organizaciones que decidan participar debe entregarse únicamente en la plataforma institucional de registro del Programa de Seguridad Ciudadana, junto con el formulario de aplicación.

La admisión y preselección de las iniciativas se realizará entre noviembre y diciembre de 2026.

Está previsto que los resultados finales se darán a conocer en una ceremonia de reconocimiento prevista entre julio y agosto de 2027.

La evaluación de las propuestas se realiza en dos fases. Primero, el Comité Técnico evalúa cada propuesta con dos evaluadores. Luego, las propuestas con los puntajes más altos pasan a una siguiente fase con el Jurado, que también asigna dos evaluadores. La calificación final es el promedio de las cuatro evaluaciones independientes.

Entre los criterios de evaluación que considera el Comité Técnico se encuentran la relevancia, pertinencia, calidad de la gestión, sostenibilidad e innovación.

También se evalúa la eficacia, impacto, asociatividad, liderazgo, empoderamiento, inclusión social y enfoques diferenciales.

Las iniciativas ganadoras recibirán una constancia y sello Ibero, posibles apoyos o capital semilla de Open Society Foundations, y una estrategia de seguimiento.

Además, serán incluidas en una plataforma pública y conectadas con redes aliadas.

Todos los participantes recibirán retroalimentación con los resultados de su evaluación.

Los reconocimientos específicos son para los equipos de trabajo que obtengan los tres primeros lugares de cada categoría.

La convocatoria también contempla la invitación para quienes deseen participar como evaluadores en el Comité Técnico, cuyo trabajo será honorífico y requiere demostrar experiencia profesional, docente o investigativa en uno o más de los ejes temáticos de la convocatoria.

Las dudas adicionales pueden resolverse a través de los canales oficiales del Programa de Seguridad Ciudadana, incluyendo su página web, https://seguridadviacivil.ibero.mx/buenas-practicas/, y correo electrónico, programapscibero@gmail.com.