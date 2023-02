La llegada imprevista de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, en la reunión plenaria del grupo parlamentario de los legisladores de dicho partido en el Senado de la República, que se llevó a cabo este martes, forzó al líder de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, a suspender los trabajos.

El ex Secretario de Gobernación durante la Administración de Enrique Peña Nieto, había dejado fuera del programa de los trabajos a “Alito”, pero este se apareció en la sede parlamentario y subió hasta el piso 14, donde se desarrollaban los trabajos de los senadores priistas.

Acompañado por el Senador Manuel Añorve Baños -vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado-, el dirigente nacional priista entró al salón y saludó a algunos de los 13 senadores de dicha bancada, quienes esperaban la reanudación de los trabajos.

Pero Osorio Chong, junto a Claudia Ruiz Massieu Salinas, ya se habían retirado del lugar.

“Un gusto saludar a las senadoras y senadores priistas en su X reunión plenaria, les deseo el mayor de los éxitos para que sigan construyendo en favor de México y de todo el priismo. ¡A chambear con todo!”, indicó en su cuenta de Twitter, donde anexó algunas fotografías.

No obstante, Osorio Chong comentó que el presidente del CEN del PRI no estaba invitado a la plenaria de los senadores priistas y que solo había un acuerdo para que llegara a las 18:00 horas del martes y se reuniría con los legisladores que así lo quisieran.

“Por si no les suena cotidiano o no recuerdan que esto se repite diariamente en él: no cumplió, faltó a la palabra y se presentó de manera abrupta. Lo lamento por mi grupo, por mi partido, lo lamento que en estas circunstancias que se debiera de trabajar de otra manera, que él tenga este tipo de actitudes que, por supuesto, rechazo y lo señalo como responsable”, explicó Osorio Chong.

“Con el propio senador Añorve fue con quien acordé, fue que terminaríamos a determinada hora la plenaria para que pudiera él reunirse. Vía el senador Añorve, para que su arribo pudiera ser a las 6 de la tarde y no de la manera que lo hizo, la forma que lo hizo y la hora que lo hizo”, explicó el coordinador de la bancada priista en el Senado.

Sin embargo, Añorve Baños informó que el dirigente nacional del PRI no irrumpió en la plenaria de los senadores priistas y que sí le avisó a Osorio Chong que “Alito” asistiría a la reunión plenaria.

“Por supuesto que fue invitado por la mayoría de los senadores. Niego rotundamente que el acuerdo de Osorio Chong con Alejandro Moreno haya sido que llegaría a las 6 de la tarde”, dijo en entrevista con algunos reporteros en la sede del PRI.

Añorve confirmó que él fungió como mediador entre Osorio Chong y Moreno Cárdenas, para organizar la presencia del dirigente nacional del partido en la reunión de senadores priistas, que se realizaba de manera paralela en la sede del Senado.

“Yo fui interlocutor entre el coordinador Osorio y ‘Alito’. Le pedí puntualmente, como en todas las reuniones parlamentarias que hemos tenido previas al periodo de sesiones, a nombre del presidente, que los senadores comieran con él. En Mérida él clausuró la plenaria”, dijo Añorve Baños, quien, además, relató que Osorio Chong no aceptó.

“Le hice la propuesta a [Osorio Chong] que fuera a las 5 [de la tarde], que ‘Alito’ clausurara, no aceptó, entonces en muy buenos términos, telefónicamente le informé que iría el presidente invitado por la mayoría y que era una propuesta sobre la mesa. Palabras más, palabras menos, me dijo: ‘bueno, si es así, así será’”, indicó.

Incluso, Añorve Baños dijo que, salvo que Osorio Chong “tenga otros datos o haya hablado con otra persona”, el interlocutor fue él y fue quien le informó que Moreno Cárdenas “iba a llegar a la plenaria y llegó”.

“Hubo una muy buena plática con la mayoría de los senadores. No veo deveras por qué tenemos que entrar en un conflicto donde simple y sencillamente lo que se pretende siempre, como en todas las reuniones parlamentarias, previa a los periodos ordinarias, que asista el presidente del PRI. No es algo extraño ni para irrumpir ni para molestar a nadie. Esta es la verdad, porque yo fui el interlocutor”, insistió Añorve Baños.

“Ojalá que el coordinador Osorio Chong tuviera el valor de enfrentarse a Morena, como lo estamos haciendo nosotros, y no con los priistas, que estamos luchando por México, ni levantándose de las mesas”, dijo Moreno Cárdenas, en una entrevista con reporteros en la sede del PRI.

Aseguró que fue invitado a la plenaria por la mayoría de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, razón por la que no pudo negarse a participar.

“Recibimos, como siempre, la invitación de las y los senadores de la República. Tú sabes que la gran mayoría de las senadoras y senadores estamos construyendo siempre una agenda parlamentaria comprometida con la sociedad”, señaló “Alito”.