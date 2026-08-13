Presenta Lotería Nacional billete de Sorteo Superior que rinde homenaje al 30 aniversario de la Fundación Politécnico

• Es un honor dedicar este billete conmemorativo a través del cual se reconoce una historia construida con solidaridad y compromiso con las nuevas generaciones, subrayó la directora Olivia Salomón.

• El presidente de la Fundación, Vicente Gutiérrez, expresó su deseo de que los cachitos lleven la historia de una comunidad que durante 30 años ha demostrado que sumar voluntades transforma el futuro.

• Para el Sorteo Superior No. 2894 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos en premios; se realizará el viernes 14 de agosto del presente año.

Con el objetivo de conmemorar los 30 años de la Fundación Politécnico A. C., Lotería Nacional dedicó el billete del Sorteo Superior No. 2894, con el que se reconoce su compromiso con la excelencia académica y con la transformación social de México a través de la ciencia y la tecnología. Lo que comenzó como un sueño de egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que buscaban crear un puente sólido entre el saber adquirido en las aulas y las oportunidades del mundo real, se convirtió en una gran aliada en materia de infraestructura, equipamiento, capital humano y vinculación empresarial.

El billete conmemorativo fue presentado desde el teatro sede de los sorteos tradicionales por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el presidente de la Fundación Politécnico A.C., Vicente Gutiérrez Camposeco. Ambos coincidieron en que la comunidad politécnica ha apostado por un México con mayor justicia.

En su intervención, la directora Olivia Salomón expresó que para Lotería Nacional es un honor dedicar este billete conmemorativo a la Fundación Politécnico y reconocer una historia construida con solidaridad y compromiso con las nuevas generaciones.

Al recordar que cada billete de lotería es un vehículo que visibiliza causas y reconoce a quienes contribuyen a construir un mejor país, la directora destacó que hace 30 años un grupo de egresados del Instituto Politécnico Nacional convirtió la gratitud en compromiso y construyó un puente entre la comunidad politécnica, la sociedad y el sector productivo, “desde entonces, Fundación Politécnico ha impulsado becas, infraestructura, equipamiento y vinculación, abriendo oportunidades para que miles de jóvenes desarrollen su talento y hagan del conocimiento una herramienta para transformar su vida, su comunidad y su país”.

Refirió que esa visión coincide con el proyecto de nación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum que impulsa un gobierno humanista que entiende que la educación es un derecho, que la ciencia y la tecnología son herramientas de soberanía y que el conocimiento debe estar al servicio del pueblo, abriendo más oportunidades para las y los jóvenes y construyendo un México con mayor justicia y prosperidad compartida.

La titular de la institución de la suerte reconoció a quienes hace 30 años tuvieron la visión de iniciar este camino, “a quienes lo han fortalecido durante estas tres décadas y, sobre todo, a las generaciones de politécnicas y politécnicos que continuarán escribiendo esta historia”.

Durante su mensaje, el presidente de la Fundación, Vicente Gutiérrez Camposeco, recordó que la historia comenzó hace tres décadas, cuando 151 egresados politécnicos decidieron devolver a su institución parte de lo recibido.

Gutiérrez Camposeco subrayó que la cifra más importante es el ser humano, “un estudiante que pudo continuar sus estudios, un joven con su primera oportunidad profesional, un laboratorio modernizado, un talento politécnico respaldado”. Ése, continuó, es el verdadero patrimonio de la fundación y aprovechó el momento para agradecer a quienes fundaron y han conducido la institución durante tres décadas, a sus asociados y consejeros, a donantes y benefactores, y a las empresas que participan en programas como: Estancia Empresarial y Adopta un Becario.

De cara a los próximos 30 años, el presidente de la Fundación planteó el propósito de construir una institución cada vez más cercana a la comunidad, capaz de convocar a egresados, empresas y más mexicanos, sin perder de vista su razón de ser: el talento de los jóvenes.

Dirigiéndose a la maestra Olivia Salomón, agradeció en nombre del Consejo Directivo y de la Asamblea de Asociados el reconocimiento de Lotería Nacional, y expresó su deseo de que los cachitos lleven la historia de una comunidad que durante 30 años ha demostrado que sumar voluntades transforma el futuro.

En esta presentación también estuvieron: Claudia Roberta Paniagua Prado y Raúl Vertti Omaña, Directora Ejecutiva y Secretario de dicha asociación, respectivamente. Asimismo, Jorge Javier Jiménez Alcaraz, ex presidente de la Fundación.

El sorteo que celebra a la fundación que acompaña el talento de la comunidad politécnica

Para el Sorteo Superior No. 2894 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y cuenta con una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. La directora Olivia Salomón informó que se emitieron dos millones 400 mil cachitos que llevan un mensaje que sigue vigente después de 30 años: el conocimiento transforma vidas y construye futuro. Se celebrará el viernes 14 de agosto, a las 20 horas y se transmitirá por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.